У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У селі Житнівка Камінь-Каширського району одинадцятикласниці креативно розмалювали місцеву зупинку.
Про це йдеться на сайті Гуто-Боровенської ОТГ.
Так, «оживили» зупинку дві школярки – Смітюх Марія Вікторівна та Матвійчук Богдана Володимирівна.
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Про це йдеться на сайті Гуто-Боровенської ОТГ.
Так, «оживили» зупинку дві школярки – Смітюх Марія Вікторівна та Матвійчук Богдана Володимирівна.
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