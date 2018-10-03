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У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО

У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
У селі Житнівка Камінь-Каширського району одинадцятикласниці креативно розмалювали місцеву зупинку.

Про це йдеться на сайті Гуто-Боровенської ОТГ.

Так, «оживили» зупинку дві школярки – Смітюх Марія Вікторівна та Матвійчук Богдана Володимирівна.

У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО

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Теги: креативна зупинка, школярки, символи Украхни
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