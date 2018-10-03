У волинському селі оригінально розмалювали зупинку. ФОТО





Про це йдеться на



Так, «оживили» зупинку дві школярки – Смітюх Марія Вікторівна та Матвійчук Богдана Володимирівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Житнівка Камінь-Каширського району одинадцятикласниці креативно розмалювали місцеву зупинку.Про це йдеться на сайті Гуто-Боровенської ОТГ. Так, «оживили» зупинку дві школярки –та

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