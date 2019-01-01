На Волині шукають охочих поїхати у Словенію





Він відбуватиметься протягом 14-22 жовтня у місті Мурська Собота (Словенія), - повідомляє на сторінці у Facebook



Мета проекту - поширити мирні та творчі повідомлення культурної та соціальної тематики та особистого різноманіття.



Цілі молодіжного обміну:



- Розширити знання молоді про історію та філософію вуличного мистецтва та його можливості, знайомлячи їх із темою та показуючи приклади;

- Викладати основні графіті та техніці вуличного мистецтва;

- Створити вуличне мистецтво та графіті на громадських просторах у місті, організації;

- Розширити знання молоді про активну участь, активну

громадянство та міжкультурний діалог;

- Підвищити здібності молоді до участі в публічних дебатах та створення громадських просторів у їх місцевій громаді.



Хто може брати участь?



- Молодь 18+;

- З наявністю закордонного паспорту;

- З гарним знанням англійської мови;

- Обов’язкова цікавість до тематики проекту;

- Бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;

- З досвідом графіті або вуличного мистецтва.



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Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання, 100% проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).



Зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною. Для тих учасників, які не є членами організації - річний членський внесок 35 Євро.



Подати заявку до 7 серпня можна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині Vzayemopomich шукає креативних учасників на молодіжний обмін "Talented Hands & Eyes".Він відбуватиметься протягом 14-22 жовтня у місті Мурська Собота (Словенія), - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині. Мета проекту - поширити мирні та творчі повідомлення культурної та соціальної тематики та особистого різноманіття.Цілі молодіжного обміну:- Розширити знання молоді про історію та філософію вуличного мистецтва та його можливості, знайомлячи їх із темою та показуючи приклади;- Викладати основні графіті та техніці вуличного мистецтва;- Створити вуличне мистецтво та графіті на громадських просторах у місті, організації;- Розширити знання молоді про активну участь, активнугромадянство та міжкультурний діалог;- Підвищити здібності молоді до участі в публічних дебатах та створення громадських просторів у їх місцевій громаді.Хто може брати участь?- Молодь 18+;- З наявністю закордонного паспорту;- З гарним знанням англійської мови;- Обов’язкова цікавість до тематики проекту;- Бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;- З досвідом графіті або вуличного мистецтва.Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання, 100% проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).Зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною. Для тих учасників, які не є членами організації - річний членський внесок 35 Євро.Подати заявку до 7 серпня можна тут

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