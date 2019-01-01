На Волині шукають охочих поїхати у Словенію
Сьогодні, 13:21
На Волині Vzayemopomich шукає креативних учасників на молодіжний обмін "Talented Hands & Eyes".
Він відбуватиметься протягом 14-22 жовтня у місті Мурська Собота (Словенія), - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
Мета проекту - поширити мирні та творчі повідомлення культурної та соціальної тематики та особистого різноманіття.
Цілі молодіжного обміну:
- Розширити знання молоді про історію та філософію вуличного мистецтва та його можливості, знайомлячи їх із темою та показуючи приклади;
- Викладати основні графіті та техніці вуличного мистецтва;
- Створити вуличне мистецтво та графіті на громадських просторах у місті, організації;
- Розширити знання молоді про активну участь, активну
громадянство та міжкультурний діалог;
- Підвищити здібності молоді до участі в публічних дебатах та створення громадських просторів у їх місцевій громаді.
Хто може брати участь?
- Молодь 18+;
- З наявністю закордонного паспорту;
- З гарним знанням англійської мови;
- Обов’язкова цікавість до тематики проекту;
- Бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;
- З досвідом графіті або вуличного мистецтва.
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Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання, 100% проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).
Зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною. Для тих учасників, які не є членами організації - річний членський внесок 35 Євро.
Подати заявку до 7 серпня можна тут
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Він відбуватиметься протягом 14-22 жовтня у місті Мурська Собота (Словенія), - повідомляє на сторінці у Facebook Молодіжний центр Волині.
Мета проекту - поширити мирні та творчі повідомлення культурної та соціальної тематики та особистого різноманіття.
Цілі молодіжного обміну:
- Розширити знання молоді про історію та філософію вуличного мистецтва та його можливості, знайомлячи їх із темою та показуючи приклади;
- Викладати основні графіті та техніці вуличного мистецтва;
- Створити вуличне мистецтво та графіті на громадських просторах у місті, організації;
- Розширити знання молоді про активну участь, активну
громадянство та міжкультурний діалог;
- Підвищити здібності молоді до участі в публічних дебатах та створення громадських просторів у їх місцевій громаді.
Хто може брати участь?
- Молодь 18+;
- З наявністю закордонного паспорту;
- З гарним знанням англійської мови;
- Обов’язкова цікавість до тематики проекту;
- Бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;
- З досвідом графіті або вуличного мистецтва.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати в Італію
Організатори покривається 100% витрат на харчування, проживання, 100% проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).
Зазначають, участь для активних членів організації є безкоштовною. Для тих учасників, які не є членами організації - річний членський внесок 35 Євро.
Подати заявку до 7 серпня можна тут
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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