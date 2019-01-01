Назвали основні причини обміління озера Світязь. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
Обміління озера Світязь, яке стало проблемою №1 на Волині, спричинене сукупністю факторів. Тому вирішувати цю проблему потрібно в комплексі.
Про це говорили в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» на 12 каналі, - пише ІА Конкурент.
Головними причинами, які вплинули на обміління Світязю, радник голови Волинської обласної ради Веніамін Туз назвав наступні:
мала кількість атмосферних опадів і спекотні літа;
ґрунтові води;
підземні води, які є основним джерелом поповнення озера Світязь;
осушення, яке здійснюється по периметру Шацького поозер'я, де побудовані дві великі меліоративні системи;
скид води Світязя в озеро Луки, яке штучно створене людьми;
проблема вивчення наносів, які можуть бути на дні озера Світязь і які утруднюють доступ підземних вод в найбільшій глибині.
неорганізований відбір підземних вод мешканцями та закладами відпочинку та оздоровлення.
«Проаналізувавши і вирішивши ці питання, ми можемо давати якісь аргументовані рекомендації щодо того, що далі робити, аби озеро мало привабливий вигляд, а не такий, як сьогодні», – зазначив радник голови облради.
Проте, зауважив Веніамін Туз, Світязь переживав ще страшніші часи, коли обміління було значно більшим.
Зі слів директора Шацького національного природного парку Марії Христецької, спільні спостереження Інституту водних проблем і міліорації НААН України та науковців Шацького національного природного парку свідчать про значне підвищення середньодобових температур.
«У червні місяці 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом попередніх років, середньодобова температура збільшилася на 6,6 градуса», – зауважила вона.
Окрім того, вплинула й мала кількість опадів – у 2019 році вона зменшилася на 51 мм, порівняно з попередніми роками.
Марія Христецька додала, що йдеться не лише про обміління озера Світязь, а й цілого комплексу Шацького поозер'я, а це 28 озер, де рівень води також впав.
Начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук погодився із названими причинами та зауважив, що на 90 % – це кліматичні умови.
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Про це говорили в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» на 12 каналі, - пише ІА Конкурент.
Головними причинами, які вплинули на обміління Світязю, радник голови Волинської обласної ради Веніамін Туз назвав наступні:
мала кількість атмосферних опадів і спекотні літа;
ґрунтові води;
підземні води, які є основним джерелом поповнення озера Світязь;
осушення, яке здійснюється по периметру Шацького поозер'я, де побудовані дві великі меліоративні системи;
скид води Світязя в озеро Луки, яке штучно створене людьми;
проблема вивчення наносів, які можуть бути на дні озера Світязь і які утруднюють доступ підземних вод в найбільшій глибині.
неорганізований відбір підземних вод мешканцями та закладами відпочинку та оздоровлення.
«Проаналізувавши і вирішивши ці питання, ми можемо давати якісь аргументовані рекомендації щодо того, що далі робити, аби озеро мало привабливий вигляд, а не такий, як сьогодні», – зазначив радник голови облради.
Проте, зауважив Веніамін Туз, Світязь переживав ще страшніші часи, коли обміління було значно більшим.
Зі слів директора Шацького національного природного парку Марії Христецької, спільні спостереження Інституту водних проблем і міліорації НААН України та науковців Шацького національного природного парку свідчать про значне підвищення середньодобових температур.
«У червні місяці 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом попередніх років, середньодобова температура збільшилася на 6,6 градуса», – зауважила вона.
Окрім того, вплинула й мала кількість опадів – у 2019 році вона зменшилася на 51 мм, порівняно з попередніми роками.
Марія Христецька додала, що йдеться не лише про обміління озера Світязь, а й цілого комплексу Шацького поозер'я, а це 28 озер, де рівень води також впав.
Начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук погодився із названими причинами та зауважив, що на 90 % – це кліматичні умови.
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