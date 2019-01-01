Назвали основні причини обміління озера Світязь. ВІДЕО

Обміління озера Світязь, яке стало проблемою №1 на Волині, спричинене сукупністю факторів. Тому вирішувати цю проблему потрібно в комплексі.Про це говорили в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» на 12 каналі, - пише ІА Конкурент.Головними причинами, які вплинули на обміління Світязю, радник голови Волинської обласної радиназвав наступні:мала кількість атмосферних опадів і спекотні літа;ґрунтові води;підземні води, які є основним джерелом поповнення озера Світязь;осушення, яке здійснюється по периметру Шацького поозер'я, де побудовані дві великі меліоративні системи;скид води Світязя в озеро Луки, яке штучно створене людьми;проблема вивчення наносів, які можуть бути на дні озера Світязь і які утруднюють доступ підземних вод в найбільшій глибині.неорганізований відбір підземних вод мешканцями та закладами відпочинку та оздоровлення.«Проаналізувавши і вирішивши ці питання, ми можемо давати якісь аргументовані рекомендації щодо того, що далі робити, аби озеро мало привабливий вигляд, а не такий, як сьогодні», – зазначив радник голови облради.Проте, зауважив Веніамін Туз, Світязь переживав ще страшніші часи, коли обміління було значно більшим.Зі слів директора Шацького національного природного парку, спільні спостереження Інституту водних проблем і міліорації НААН України та науковців Шацького національного природного парку свідчать про значне підвищення середньодобових температур.«У червні місяці 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом попередніх років, середньодобова температура збільшилася на 6,6 градуса», – зауважила вона.Окрім того, вплинула й мала кількість опадів – у 2019 році вона зменшилася на 51 мм, порівняно з попередніми роками.Марія Христецька додала, що йдеться не лише про обміління озера Світязь, а й цілого комплексу Шацького поозер'я, а це 28 озер, де рівень води також впав.Начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областіпогодився із названими причинами та зауважив, що на 90 % – це кліматичні умови.