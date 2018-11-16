вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому у Луцьку найчастіше трапляються аварії

Чому у Луцьку найчастіше трапляються аварії
Начальник управління патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень назвав причину, через яку у Луцьку найчастіше трапляються аварії.

Про це він розповів у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».

За словами Андрія Крутня, за час його роботи на Волині, не можна виокремити правопорушення, що трапляються найчастіше, адже немає певної закономірності. До слова, раніше головний патрульний області працював на Рівненщині.

Утім, щотижня управління патрульної поліції проводить аналіз. Дорожньо-транспортні пригоди найчастіше виникають через недотримання швидкісного режиму, що не дозволяє водіям належним чином відреагувати на зміну дорожньої обстановки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Поліція, Волинь, аварія, Бандерштат, гутірка, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці волинського міста один день сидітимуть без газу
Сьогодні, 12:47
Волинські прикордонники знайшли 32 ящики контрабандних цигарок в чагарнику. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Чому у Луцьку найчастіше трапляються аварії
Сьогодні, 12:13
Вбивство чоловіка у селі Суходоли на Волині: деталі трагедії
Сьогодні, 12:07
Головний патрульний Волині поділився, чому люди не довіряють копам
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 12:40
В аварії загинув поліцейський з Волині В аварії загинув поліцейський з Волині
23 квітень, 10:59
Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію
16 листопад, 2018, 10:40
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
04 жовтень, 2018, 00:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
У луцьких багатоповерхівках встановлюватимуть італійські індивідуальні теплові пункти
Сьогодні, 13:38
 0
Нігерієць зґвалтував жінку на Волині
Сьогодні, 13:22
 0
У Нововолинську будують два тенісні корти
Сьогодні, 13:14
 0
Зеленський прокоментував ймовірну відставку Богдана
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿