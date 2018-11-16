Чому у Луцьку найчастіше трапляються аварії
Сьогодні, 12:13
Начальник управління патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень назвав причину, через яку у Луцьку найчастіше трапляються аварії.
Про це він розповів у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».
За словами Андрія Крутня, за час його роботи на Волині, не можна виокремити правопорушення, що трапляються найчастіше, адже немає певної закономірності. До слова, раніше головний патрульний області працював на Рівненщині.
Утім, щотижня управління патрульної поліції проводить аналіз. Дорожньо-транспортні пригоди найчастіше виникають через недотримання швидкісного режиму, що не дозволяє водіям належним чином відреагувати на зміну дорожньої обстановки.
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Про це він розповів у п’ятницю, 2 серпня, під час гутірки на «Бандерштаті».
За словами Андрія Крутня, за час його роботи на Волині, не можна виокремити правопорушення, що трапляються найчастіше, адже немає певної закономірності. До слова, раніше головний патрульний області працював на Рівненщині.
Утім, щотижня управління патрульної поліції проводить аналіз. Дорожньо-транспортні пригоди найчастіше виникають через недотримання швидкісного режиму, що не дозволяє водіям належним чином відреагувати на зміну дорожньої обстановки.
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