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На Луцькраді попросили встановити прапор Повітряних сил ЗСУ

На Луцькраді попросили встановити прапор Повітряних сил ЗСУ
Біля Луцької міської ради встановлять прапор Повітряних Сил ЗСУ.

Прапор встановлять у неділю, 4 серпня, - повідомляє прес-служба міської ради.

Саме 4 серпня в Україні відзначають 15 років з дня створення Повітряних Сил Збройних Сил України.

У зв’язку із цим до Луцької міської ради звернувся командир 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка нещодавно перебазувалася до Луцька. Командир попросив розмістити у цей день прапор Повітряних Сил Збройних Сил України на будівлі міськради.

Тож 4 серпня прапор Повітряних Сил майорітиме на флагштоці перед будівлею Луцької міської ради.


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Теги: Луцьк, Луцька міська рада, Повітряні Сили ЗСУ, 204-та Севастопольська бригада тактичної авіа
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