На Луцькраді попросили встановити прапор Повітряних сил ЗСУ
02 серпень, 23:51
Біля Луцької міської ради встановлять прапор Повітряних Сил ЗСУ.
Прапор встановлять у неділю, 4 серпня, - повідомляє прес-служба міської ради.
Саме 4 серпня в Україні відзначають 15 років з дня створення Повітряних Сил Збройних Сил України.
У зв’язку із цим до Луцької міської ради звернувся командир 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка нещодавно перебазувалася до Луцька. Командир попросив розмістити у цей день прапор Повітряних Сил Збройних Сил України на будівлі міськради.
Тож 4 серпня прапор Повітряних Сил майорітиме на флагштоці перед будівлею Луцької міської ради.
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Прапор встановлять у неділю, 4 серпня, - повідомляє прес-служба міської ради.
Саме 4 серпня в Україні відзначають 15 років з дня створення Повітряних Сил Збройних Сил України.
У зв’язку із цим до Луцької міської ради звернувся командир 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка нещодавно перебазувалася до Луцька. Командир попросив розмістити у цей день прапор Повітряних Сил Збройних Сил України на будівлі міськради.
Тож 4 серпня прапор Повітряних Сил майорітиме на флагштоці перед будівлею Луцької міської ради.
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