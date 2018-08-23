На Луцькраді попросили встановити прапор Повітряних сил ЗСУ





Прапор встановлять у неділю, 4 серпня, - повідомляє прес-служба міської ради.



Саме 4 серпня в Україні відзначають 15 років з дня створення Повітряних Сил Збройних Сил України.



У зв’язку із цим до Луцької міської ради звернувся командир 204-тої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка нещодавно перебазувалася до Луцька. Командир попросив розмістити у цей день прапор Повітряних Сил Збройних Сил України на будівлі міськради.



Тож 4 серпня прапор Повітряних Сил майорітиме на флагштоці перед будівлею Луцької міської ради.





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