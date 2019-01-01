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Спека за +30 та затяжне похолодання: якою буде погода в останній місяць літа

Спека за +30 та затяжне похолодання: якою буде погода в останній місяць літа
В Україні температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму аж на 1,9 градуса. Проте температурних коливань українцям не уникнути і в серпні.

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, – пише Канал24.

Синоптики прогнозують, що серпень в Україні має бути теплим і сонячним, а стовпчики термометрів підніматимуться до +32…+34 градусів. Втім, наприкінці серпня слід очікувати серйозного похолодання, яке продовжиться з настанням осені.

Зазначають, що погода у серпні цього року буде теплішою, аніж у попередні роки.

Перед 15-16 серпня почнуться дощі на Заході та Півночі і температура різко знизиться на 6 градусів – до +19+22 градусів. Вже 18 числа і до кінця місяця затягнеться друге похолодання – до +19+21 градуса

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Теги: літо, погода, спека, похолодання, температура
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