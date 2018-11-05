Зі Стиру волинянин витягнув дві величезні щуки. ФОТО





Про це Valeriy Mihalich написав на особистій сторінці у Facebook.



Вага рибин – 6 та 5,5 кілограмів.



У коментарях до допису Валерій зазначив, що щук упіймав його кум.





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