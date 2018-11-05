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Зі Стиру волинянин витягнув дві величезні щуки. ФОТО

Зі Стиру волинянин витягнув дві величезні щуки. ФОТО
Волинянин разом з кумом упіймали дві щуки у річці Стир.

Про це Valeriy Mihalich написав на особистій сторінці у Facebook.

Вага рибин – 6 та 5,5 кілограмів.

У коментарях до допису Валерій зазначив, що щук упіймав його кум.

Зі Стиру волинянин витягнув дві величезні щуки. ФОТО

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Теги: риба, Стир, щука, Волинь
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Коментарі 2
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А чим ловили куми? Щось не видно снасті. Можливо вони бракон'єри.
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Собі в очі засунь ті пальці!!
Будь-який нормальний рибак не виставить таке фото, це не гуманно і неетично.
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