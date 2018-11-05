Зі Стиру волинянин витягнув дві величезні щуки. ФОТО
Сьогодні, 10:56
Волинянин разом з кумом упіймали дві щуки у річці Стир.
Про це Valeriy Mihalich написав на особистій сторінці у Facebook.
Вага рибин – 6 та 5,5 кілограмів.
У коментарях до допису Валерій зазначив, що щук упіймав його кум.
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Про це Valeriy Mihalich написав на особистій сторінці у Facebook.
Вага рибин – 6 та 5,5 кілограмів.
У коментарях до допису Валерій зазначив, що щук упіймав його кум.
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