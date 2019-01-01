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На Кіровоградщині у будинку впав ліфт: постраждало двоє людей

На Кіровоградщині у будинку впав ліфт: постраждало двоє людей
У Кіровоградській області впав вантажний ліфт, усередині якого у той момент перебували двоє людей.

Про це поінформували у прес-службі УДСНС в області, передає УНН.

Повідомляється, що 4 серпня, 07:17, до рятувальників надійшов сигнал, що у місті Гайворон по вулиці Василя Стуса через обрив троса сталося падіння вантажного ліфта з двома людьми з першого поверху в підвальне приміщення магазину.

Рятувальники помістили двох громадян на медичні ноші та перенесли до "швидкої". Потерпілих доставили до Гайворонської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують фахівці.

На Кіровоградщині у будинку впав ліфт: постраждало двоє людей
На Кіровоградщині у будинку впав ліфт: постраждало двоє людей

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Теги: ліфт, інцидент
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