Склад, колір, смак: в Україні затвердили нові вимоги до меду





Вимоги поширюються на маркування меду для забезпечення належної поінформованості споживачів та запобігання введення споживача в оману, –



Наказ дає ряд визначень таким поняттям як злитий мед, квітковий або нектарний мед, мед для кондитерських виробів, мед монофлорний квітковий (нектарний), мед поліфлорний квітковий (нектарний), падевий мед, пресований мед, стільниковий мед, центрифужний (екстрагований) мед тощо.



Згідно із затвердженими вимогами, мед повинен відповідати певним характеристикам та критеріям складу. Зокрема, мед має складатися з вуглеводів, переважно із фруктози й глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти), пилкові зерна, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару (паді) на мед.



Колір меду - від прозорого (безкольорового), білого, світло-жовтого до темно-коричневого, рідкої, в'язкої, дуже в'язкою чи щільної консистенції. Допускається кристалізація меду - від дрібно-до крупнозернистої.



Смак меду - солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову оболонку ротової порожнини, без сторонніх присмаків. Аромат - специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без сторонніх запахів. Смак та аромат можуть варіююватися, але ці показники повинні бути зумовлені рослинним походженням залежно від виду рослини.



За походженням мед поділяють на нектарний (квітковий) та падевий мед; за способом виробництва - на стільниковий мед, стільники в меду, злитий мед, центрифужний (екстрагований) мед, пресований мед. За вмістом пилкових зерен мед поділяють на мед монофлорний квітковий (нектарний) та мед поліфлорний квітковий (нектарний).



Окремо прописані вимоги до меду для кондитерських виробів.



Також зазначається, що маркування меду має містити інформацію про країну походження, у якій він зібраний.



Разом з тим у документі зазначається, що надання на ринку меду, який введений в обіг до 1 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності вимогам, до закінчення строку його придатності.



Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні затверджені нові вимоги до меду. Згідно з ними, мед повинен відповідати певним характеристикам та критеріям складу, смаку і кончичтенції. Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства агарної політики та продовольства від 19.06.2019 № 330, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2019 за № 725/33696.Вимоги поширюються на маркування меду для забезпечення належної поінформованості споживачів та запобігання введення споживача в оману, – інформує прес служба Держпродспоживслужби України.Наказ дає ряд визначень таким поняттям як злитий мед, квітковий або нектарний мед, мед для кондитерських виробів, мед монофлорний квітковий (нектарний), мед поліфлорний квітковий (нектарний), падевий мед, пресований мед, стільниковий мед, центрифужний (екстрагований) мед тощо.Згідно із затвердженими вимогами, мед повинен відповідати певним характеристикам та критеріям складу. Зокрема, мед має складатися з вуглеводів, переважно із фруктози й глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти), пилкові зерна, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару (паді) на мед.Колір меду - від прозорого (безкольорового), білого, світло-жовтого до темно-коричневого, рідкої, в'язкої, дуже в'язкою чи щільної консистенції. Допускається кристалізація меду - від дрібно-до крупнозернистої.Смак меду - солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову оболонку ротової порожнини, без сторонніх присмаків. Аромат - специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без сторонніх запахів. Смак та аромат можуть варіююватися, але ці показники повинні бути зумовлені рослинним походженням залежно від виду рослини.За походженням мед поділяють на нектарний (квітковий) та падевий мед; за способом виробництва - на стільниковий мед, стільники в меду, злитий мед, центрифужний (екстрагований) мед, пресований мед. За вмістом пилкових зерен мед поділяють на мед монофлорний квітковий (нектарний) та мед поліфлорний квітковий (нектарний).Окремо прописані вимоги до меду для кондитерських виробів.Також зазначається, що маркування меду має містити інформацію про країну походження, у якій він зібраний.Разом з тим у документі зазначається, що надання на ринку меду, який введений в обіг до 1 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності вимогам, до закінчення строку його придатності.Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

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