Бюджетники Волині заборгували за газ більше 2 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:45
Неплатежі за газ бюджетних установ, що є клієнтами ТОВ "Волиньгаз збут", становить 2,4 мільйони гривень. Через несплату за спожитий газ припинили газопостачання 2 бюджетним установам.
Також на бюджетників-боржників подали до суду 3 справи на загальну суму понад 2,2 мільйони гривень, - повідомили у ТОВ "Волиньгаз Збут".
Натомість організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень.
Установам-неплатникам "Волиньгаз збут" надсилає повідомлення про припинення газопостачання, адже відповідно до чинного законодавства, постачальник має право припинити газопостачання, в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків, а також подавати матеріали до суду і стягувати заборгованість в судовому порядку.
"Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс наносить значні матеріальні збитки нашій компанії. Через затримку оплат "Волиньгаз збут" не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій з власником ресурсу газу, що також призводить до стягнення штрафних санкцій відповідно до укладених договорів. Окрім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання Волині", - зазначив директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.
Зазначають, загальний рівень оплати за газ в бюджетній сфері на Волині становить майже 93% від спожитого енергоносія.
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Також на бюджетників-боржників подали до суду 3 справи на загальну суму понад 2,2 мільйони гривень, - повідомили у ТОВ "Волиньгаз Збут".
Натомість організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень.
Установам-неплатникам "Волиньгаз збут" надсилає повідомлення про припинення газопостачання, адже відповідно до чинного законодавства, постачальник має право припинити газопостачання, в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків, а також подавати матеріали до суду і стягувати заборгованість в судовому порядку.
"Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс наносить значні матеріальні збитки нашій компанії. Через затримку оплат "Волиньгаз збут" не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій з власником ресурсу газу, що також призводить до стягнення штрафних санкцій відповідно до укладених договорів. Окрім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання Волині", - зазначив директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.
Зазначають, загальний рівень оплати за газ в бюджетній сфері на Волині становить майже 93% від спожитого енергоносія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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