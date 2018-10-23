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Бюджетники Волині заборгували за газ більше 2 мільйонів гривень

Бюджетники Волині заборгували за газ більше 2 мільйонів гривень
Неплатежі за газ бюджетних установ, що є клієнтами ТОВ "Волиньгаз збут", становить 2,4 мільйони гривень. Через несплату за спожитий газ припинили газопостачання 2 бюджетним установам.

Також на бюджетників-боржників подали до суду 3 справи на загальну суму понад 2,2 мільйони гривень, - повідомили у ТОВ "Волиньгаз Збут".

Натомість організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень.

Установам-неплатникам "Волиньгаз збут" надсилає повідомлення про припинення газопостачання, адже відповідно до чинного законодавства, постачальник має право припинити газопостачання, в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків, а також подавати матеріали до суду і стягувати заборгованість в судовому порядку.

"Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс наносить значні матеріальні збитки нашій компанії. Через затримку оплат "Волиньгаз збут" не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій з власником ресурсу газу, що також призводить до стягнення штрафних санкцій відповідно до укладених договорів. Окрім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання Волині", - зазначив директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.

Зазначають, загальний рівень оплати за газ в бюджетній сфері на Волині становить майже 93% від спожитого енергоносія.




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Теги: Волинь, бюджетники, борг
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