вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як обміняти посвідчення водія у ЦНАП – покрокова інструкція

Як обміняти посвідчення водія у ЦНАП – покрокова інструкція
Відповідно до законодавства України порядок обміну водійського посвідчення не передбачає повторну здачу іспитів. Процедура заміни діючих прав проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування водія.

Про це йдеться на порталі електронних сервісів Волині.

Обмін посвідчення водія:

Крок 1. Взяти медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом встановленого зразка. Для отримання довідки необхідно мати: фотокартку розміром 3х4, сертифікат психіатра та нарколога, військовий квиток.

Крок 2. Звернутись до ЦНАП з визначеним переліком документів:

- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (в якому зазначено відомості про реєстрацію місця проживання);

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків ;

- посвідчення водія;

- медична довідка встановленого зразка;

- закордонний паспорт (за наявності);

- документ, що посвідчує зміну паспортних даних (якщо такі зміни відбувалися).

Крок 3. Сплатити адміністративний збір у сумі 219 грн.

Крок 4. Отримати нове посвідчення водія у денний термін, після отримання смс-повідомлення.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли, чому сервісні центрі МВС на Волині тимчасово не видають посвідчень водія.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ТСЦ МВС України, Волинь, Луцьк, посвідчення водія, обмін, документи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО
Сьогодні, 20:16
На Волині – штормове попередження на середу, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
Як обміняти посвідчення водія у ЦНАП – покрокова інструкція
Сьогодні, 19:47
Медики розповіли про стан людей, які отруїлися у Ківерцях на поминальному обіді
Сьогодні, 19:38
У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 19:33
Схожі новини
У луцькому ЦНАПі видали перше посвідчення водія У луцькому ЦНАПі видали перше посвідчення водія
02 липень, 14:17
У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО
Сьогодні, 20:55
У Княгининку автобус з дітьми протаранив легковика: деталі аварії. ВІДЕО У Княгининку автобус з дітьми протаранив легковика: деталі аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:38
 0
У Луцьку трактор врізався у легковик. ФОТО
Сьогодні, 20:16
 0
На Волині – штормове попередження на середу, 7 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Як обміняти посвідчення водія у ЦНАП – покрокова інструкція
Сьогодні, 19:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿