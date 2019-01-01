Як обміняти посвідчення водія у ЦНАП – покрокова інструкція





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Обмін посвідчення водія:



Крок 1. Взяти медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом встановленого зразка. Для отримання довідки необхідно мати: фотокартку розміром 3х4, сертифікат психіатра та нарколога, військовий квиток.



Крок 2. Звернутись до ЦНАП з визначеним переліком документів:



- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (в якому зазначено відомості про реєстрацію місця проживання);



- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків ;



- посвідчення водія;



- медична довідка встановленого зразка;



- закордонний паспорт (за наявності);



- документ, що посвідчує зміну паспортних даних (якщо такі зміни відбувалися).



Крок 3. Сплатити адміністративний збір у сумі 219 грн.



Крок 4. Отримати нове посвідчення водія у денний термін, після отримання смс-повідомлення.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до законодавства України порядок обміну водійського посвідчення не передбачає повторну здачу іспитів. Процедура заміни діючих прав проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування водія.Про це йдеться на порталі електронних сервісів Волині.Взяти медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом встановленого зразка. Для отримання довідки необхідно мати: фотокартку розміром 3х4, сертифікат психіатра та нарколога, військовий квиток.. Звернутись до ЦНАП з визначеним переліком документів:- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (в якому зазначено відомості про реєстрацію місця проживання);- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків ;- посвідчення водія;- медична довідка встановленого зразка;- закордонний паспорт (за наявності);- документ, що посвідчує зміну паспортних даних (якщо такі зміни відбувалися).Сплатити адміністративний збір у сумі 219 грн.Отримати нове посвідчення водія у денний термін, після отримання смс-повідомлення.

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