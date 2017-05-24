Обрали нового керівника поліцейської комісії Волині
Сьогодні, 14:26
Керуючий справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк обраний головою поліцейської комісії Волинської області.
Про це інформує власкор "ВолиньUA".
Відбулося перше засідання обласної поліцейської комісії. Дмитра Дубняка, який є керуючим справами виконавчого апарату Волинської облради, обрали головою комісії. Загалом Волинська облрада делегувала у склад комісії двох осіб, в тому числі Сергія Савича. Загалом у комісії працюватиме 5 осіб.
8 серпня комісія збереться на перше засідання. Термін повноважень попередньої комісії завершився.
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Про це інформує власкор "ВолиньUA".
Відбулося перше засідання обласної поліцейської комісії. Дмитра Дубняка, який є керуючим справами виконавчого апарату Волинської облради, обрали головою комісії. Загалом Волинська облрада делегувала у склад комісії двох осіб, в тому числі Сергія Савича. Загалом у комісії працюватиме 5 осіб.
8 серпня комісія збереться на перше засідання. Термін повноважень попередньої комісії завершився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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