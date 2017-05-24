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Обрали нового керівника поліцейської комісії Волині

Обрали нового керівника поліцейської комісії Волині
Керуючий справами виконавчого апарату Волинської обласної ради Дмитро Дубняк обраний головою поліцейської комісії Волинської області.

Про це інформує власкор "ВолиньUA".

Відбулося перше засідання обласної поліцейської комісії. Дмитра Дубняка, який є керуючим справами виконавчого апарату Волинської облради, обрали головою комісії. Загалом Волинська облрада делегувала у склад комісії двох осіб, в тому числі Сергія Савича. Загалом у комісії працюватиме 5 осіб.

8 серпня комісія збереться на перше засідання. Термін повноважень попередньої комісії завершився.

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Теги: Дмитро Дубняк, поліцейська комісія
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