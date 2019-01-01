У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО

В обласному центру Волині правоохоронці затримали під час отримання хабара керівника одного з секторів Державної екологічної інспекції у Волинській області.Завідувач сектору вимагав та отримав 3 тисячі доларів США та 60 тисяч гривень неправомірної вигоди, - повідомляють в Управлінні захисту економіки у Волинській областіОперативники управління захисту економіки у Волинській області Національної поліції України спільно з військовою прокуратурою Західного регіону з`ясували, що керівник одного з секторів Державної екологічної інспекції у Волинській області вимагав та отримував від суб’єктів господарювання хабар за вирішення різного роду питань: від непритягнення до відповідальності за порушення до сприяння у видачі дозвільних документів.Так, під час проведення заходів щодо дотримання суб’єктів господарювання, що займаються реалізацією пального на АЗС, працівниками сектору екологічної інспекції виявили ряд порушень, а саме відсутність дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За не притягнення останніх до відповідальності та вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів завідувач сектору вимагав «винагороду» - 3 тисячі доларів США та 60 тисяч гривень. Кошти одержував у кілька етапів.Сьогодні, 6 серпня, фігурант одержав від двох підприємців 50 тисяч гривень та 3 тисяч доларів США «винагороди», під час чого останнього було затримано у Луцьку в одному із закладів харчування.Раніше було задокументовано одержання завідувачем сектору Державної екологічної інспекції у Волинській області 10 тисяч гривень хабара.Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішуватися питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.Документування протиправної діяльності посадової особи проводилося у межах кримінального провадження, відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть встановлюватися інші особи, які також можуть бути причетні до злочину, у тому числі і працівники обласної екологічної інспекції.