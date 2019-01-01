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У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО

У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО
В обласному центру Волині правоохоронці затримали під час отримання хабара керівника одного з секторів Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Завідувач сектору вимагав та отримав 3 тисячі доларів США та 60 тисяч гривень неправомірної вигоди, - повідомляють в Управлінні захисту економіки у Волинській області

Оперативники управління захисту економіки у Волинській області Національної поліції України спільно з військовою прокуратурою Західного регіону з`ясували, що керівник одного з секторів Державної екологічної інспекції у Волинській області вимагав та отримував від суб’єктів господарювання хабар за вирішення різного роду питань: від непритягнення до відповідальності за порушення до сприяння у видачі дозвільних документів.
У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО


Так, під час проведення заходів щодо дотримання суб’єктів господарювання, що займаються реалізацією пального на АЗС, працівниками сектору екологічної інспекції виявили ряд порушень, а саме відсутність дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За не притягнення останніх до відповідальності та вирішення питання щодо отримання необхідних дозволів завідувач сектору вимагав «винагороду» - 3 тисячі доларів США та 60 тисяч гривень. Кошти одержував у кілька етапів.
У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО

Сьогодні, 6 серпня, фігурант одержав від двох підприємців 50 тисяч гривень та 3 тисяч доларів США «винагороди», під час чого останнього було затримано у Луцьку в одному із закладів харчування.
У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО


Раніше було задокументовано одержання завідувачем сектору Державної екологічної інспекції у Волинській області 10 тисяч гривень хабара.
У Луцьку затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції області. ФОТО


Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішуватися питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Документування протиправної діяльності посадової особи проводилося у межах кримінального провадження, відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть встановлюватися інші особи, які також можуть бути причетні до злочину, у тому числі і працівники обласної екологічної інспекції.

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Теги: Волинь, Луцьк, кримінал, хабар
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