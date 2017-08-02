«Динамо» програло «Брюгге» перший матч відбору ЛІги чемпіонів





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В першому таймі господар поля - «Брюгге» втілив свою незначну перевагу в один гол. На 37-й хвилині пенальті реалізував Ванакен.



На другий тайм у складі «Динамо» вийшли Циганков і новачок Жерсон Родрігес. Кияни домінували, створили кілька гольових моментів, але так і не зуміли забити такий необхідний м’яч на виїзді. 1:0 – перемога «Брюгге».



Матч-відповідь «Динамо» і «Брюгге» зіграють 13 серпня у Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 20:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київське «Динамо» поступилося в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійському «Брюгге» 0:1.Про це повідомляє Укрінформ В першому таймі господар поля - «Брюгге» втілив свою незначну перевагу в один гол. На 37-й хвилині пенальті реалізував Ванакен.На другий тайм у складі «Динамо» вийшли Циганков і новачок Жерсон Родрігес. Кияни домінували, створили кілька гольових моментів, але так і не зуміли забити такий необхідний м’яч на виїзді. 1:0 – перемога «Брюгге».Матч-відповідь «Динамо» і «Брюгге» зіграють 13 серпня у Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 20:30.

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