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«Динамо» програло «Брюгге» перший матч відбору ЛІги чемпіонів

«Динамо» програло «Брюгге» перший матч відбору ЛІги чемпіонів
Київське «Динамо» поступилося в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійському «Брюгге» 0:1.

Про це повідомляє Укрінформ.

В першому таймі господар поля - «Брюгге» втілив свою незначну перевагу в один гол. На 37-й хвилині пенальті реалізував Ванакен.

На другий тайм у складі «Динамо» вийшли Циганков і новачок Жерсон Родрігес. Кияни домінували, створили кілька гольових моментів, але так і не зуміли забити такий необхідний м’яч на виїзді. 1:0 – перемога «Брюгге».

Матч-відповідь «Динамо» і «Брюгге» зіграють 13 серпня у Києві на НСК «Олімпійський». Початок – о 20:30.

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Теги: спорт, футбол, Динамо, Брюгге, Ліга чемпіонів
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