Під час вибуху гранати в лікарні загинуло двоє людей
Сьогодні, 06:16
У Роздільнянській центральній районній лікарні Одеської області стався вибух гранати.
Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.
“Поліцейські розслідують обставини вибуху в у Роздільнянській лікарні. Внаслідок вибуху гранати загинули дві людини. Подія кваліфіковано за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася в харчоблоці лікарні. Там вибухнула граната Ф-1. Загинули дві людини — чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.
За інформацією поліції було дві гранати. Друга — РГД-5 — не спрацювала. Її знешкодили сапери.
Попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні прийшов співмешканець, 1965 р. н., який ймовірно і приніс з собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була в будівлі, що стоїть окремо, сама. Після того, як чоловік зачинив двері, пролунав вибух.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Так як через вікно виднілися чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити в приміщення було вкрай небезпечно. У зв’язку з цим поліцейські оточили будівлю, вивели людей на небезпечну відстань, і чекали приїзду вибухотехніків.
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Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.
“Поліцейські розслідують обставини вибуху в у Роздільнянській лікарні. Внаслідок вибуху гранати загинули дві людини. Подія кваліфіковано за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася в харчоблоці лікарні. Там вибухнула граната Ф-1. Загинули дві людини — чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.
За інформацією поліції було дві гранати. Друга — РГД-5 — не спрацювала. Її знешкодили сапери.
Попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні прийшов співмешканець, 1965 р. н., який ймовірно і приніс з собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була в будівлі, що стоїть окремо, сама. Після того, як чоловік зачинив двері, пролунав вибух.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Так як через вікно виднілися чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити в приміщення було вкрай небезпечно. У зв’язку з цим поліцейські оточили будівлю, вивели людей на небезпечну відстань, і чекали приїзду вибухотехніків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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