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Під час вибуху гранати в лікарні загинуло двоє людей

Під час вибуху гранати в лікарні загинуло двоє людей
У Роздільнянській центральній районній лікарні Одеської області стався вибух гранати.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.

“Поліцейські розслідують обставини вибуху в у Роздільнянській лікарні. Внаслідок вибуху гранати загинули дві людини. Подія кваліфіковано за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася в харчоблоці лікарні. Там вибухнула граната Ф-1. Загинули дві людини — чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.

За інформацією поліції було дві гранати. Друга — РГД-5 — не спрацювала. Її знешкодили сапери.

Попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні прийшов співмешканець, 1965 р. н., який ймовірно і приніс з собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була в будівлі, що стоїть окремо, сама. Після того, як чоловік зачинив двері, пролунав вибух.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Так як через вікно виднілися чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити в приміщення було вкрай небезпечно. У зв’язку з цим поліцейські оточили будівлю, вивели людей на небезпечну відстань, і чекали приїзду вибухотехніків.


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Теги: Одеса, трагедія, смерть
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