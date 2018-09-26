У Луцьку дали квартиру поліцейській
Сьогодні, 12:19
Однокімнатну квартиру в Луцьку загальною площею 38 квадратних метрів надали оперуповноваженій управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Іванні Ройко.
Про це йшлося відомо 7 серпня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини.
Члени виконавчого комітету затвердили рішення житлової комісії Головного управління Національної поліції у Волинській області про надання однокімнатної квартири житловою площею 20,6 квадратного метру, загальною – 38 квадратних метрів Іванні Ройко.
Ордер на однокімнатну квартиру загальною площею 26,7 квадратного метра теж отримає Ігор Пінчук.
Своєю чергою, із списку службового житла ДСНС у Волинській області вирішили виключити трикімнатну квартиру загальною площею 88 квадратних метрів, у якій із 2006 року разом із родиною проживає Юрій Сафатюк (термін проходження служби в чоловіка складає 20 років).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося відомо 7 серпня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини.
Члени виконавчого комітету затвердили рішення житлової комісії Головного управління Національної поліції у Волинській області про надання однокімнатної квартири житловою площею 20,6 квадратного метру, загальною – 38 квадратних метрів Іванні Ройко.
Ордер на однокімнатну квартиру загальною площею 26,7 квадратного метра теж отримає Ігор Пінчук.
Своєю чергою, із списку службового житла ДСНС у Волинській області вирішили виключити трикімнатну квартиру загальною площею 88 квадратних метрів, у якій із 2006 року разом із родиною проживає Юрій Сафатюк (термін проходження служби в чоловіка складає 20 років).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У районі на Волині – нашестя бобрів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
У Луцьку дали квартиру поліцейській
Сьогодні, 12:19