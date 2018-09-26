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У Луцьку дали квартиру поліцейській

У Луцьку дали квартиру поліцейській
Однокімнатну квартиру в Луцьку загальною площею 38 квадратних метрів надали оперуповноваженій управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Іванні Ройко.

Про це йшлося відомо 7 серпня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пишуть Волинські новини.

Члени виконавчого комітету затвердили рішення житлової комісії Головного управління Національної поліції у Волинській області про надання однокімнатної квартири житловою площею 20,6 квадратного метру, загальною – 38 квадратних метрів Іванні Ройко.

Ордер на однокімнатну квартиру загальною площею 26,7 квадратного метра теж отримає Ігор Пінчук.

Своєю чергою, із списку службового житла ДСНС у Волинській області вирішили виключити трикімнатну квартиру загальною площею 88 квадратних метрів, у якій із 2006 року разом із родиною проживає Юрій Сафатюк (термін проходження служби в чоловіка складає 20 років).

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Теги: квартира, житло, Луцьк
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