У Луцьку дали квартиру поліцейській

Іванні Ройко.



Про це йшлося відомо 7 серпня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, - пишуть



Члени виконавчого комітету затвердили рішення житлової комісії Головного управління Національної поліції у Волинській області про надання однокімнатної квартири житловою площею 20,6 квадратного метру, загальною – 38 квадратних метрів Іванні Ройко.



Ордер на однокімнатну квартиру загальною площею 26,7 квадратного метра теж отримає Ігор Пінчук.



Своєю чергою, із списку службового житла ДСНС у Волинській області вирішили виключити трикімнатну квартиру загальною площею 88 квадратних метрів, у якій із 2006 року разом із родиною проживає Юрій Сафатюк (термін проходження служби в чоловіка складає 20 років).

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