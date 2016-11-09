На Волині батько зґвалтував 14-річну доньку
Сьогодні, 16:32
Волинянин зґвалтував рідну доньку.
Інцедент трапився увечері 2 серпня, - пише прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що нетверезий горе-батько завів дитину у нежиле приміщення та зґвалтував.
Чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України). Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.
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Інцедент трапився увечері 2 серпня, - пише прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що нетверезий горе-батько завів дитину у нежиле приміщення та зґвалтував.
Чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України). Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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