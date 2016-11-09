На Волині батько зґвалтував 14-річну доньку





Інцедент трапився увечері 2 серпня, - пише прес-служба прокуратури області.



Зазначається, що нетверезий горе-батько завів дитину у нежиле приміщення та зґвалтував.



Чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України). Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.



За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.









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