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На Волині батько зґвалтував 14-річну доньку

На Волині батько зґвалтував 14-річну доньку
Волинянин зґвалтував рідну доньку.

Інцедент трапився увечері 2 серпня, - пише прес-служба прокуратури області.

Зазначається, що нетверезий горе-батько завів дитину у нежиле приміщення та зґвалтував.

Чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України). Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.




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Теги: зґвалтування, дитина, батько, Волинь
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