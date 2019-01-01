Авіаційний резонанс у Луцьку: 45 років тому посеред міста впав винищувач. ФОТО

25 липня 1974 року у Луцьку стався резонансний випадок.Про це йдеться на сторінці «Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» / Луцький Аероклуб «Крила Волині»».«45 років назад, вранці 25 липня в м. Луцьку стався, напевно, найрезонансніший авіаційний інцидент за всю 105-річну історію авіації в місті. Майже на центр міста впав фронтовий винищувач МіГ-23М. Лише дивом ніхто з лучан не постраждав», – йдеться у дописі.Згадує начальник групи регламентних робіт по авіаційному обладнанню техніко-експлуатаційної частини 806-го ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку винищувачів-бомбардувальників (806 бап м. Луцьк.), керівник ветеранської організації військових авіаторів Луцького гарнізона, майор Військово-Повітряних Сил у відставці. Спогади викладені мовою оригінала:"В тот день фронтовые истребители МиГ-23М из состава 168-го истребительного авиационного полка с аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области были у нас на аэродроме в Луцке в "гостях" (маються на увазі військові авіаційні навчання з тимчасовою передислокацією на оперативний аеродром - "ОВАЛ"). Их экипажи отрабатывали условные перехваты воздушных целей над авиационным полигоном Повурск в Ковельском районе.Очередная пара фронтовых истребителей МиГ-23М проходила над Луцком курсом на Повурск на большой высоте. При перестройке из одного пеленга в другой ведомый пары попал в турбулентный след ведущего. У двигателя его самолёта произошёл помпаж, двигатель заглох. Самолёт начал быстро терять скорость и высоту. Лётчик сделал несколько попыток перезапустить двигатель, но безрезультатно. В тот день над Луцком стояла низкая облачность, лётчик не видел, что под ним город, и, после нескольких безрезультатных попыток перезапустить двигатель, получил от руководителя полётов приказ катапультироваться.Катапультирование прошло успешно. Далее последовала череда крупных везений, благодаря которым на земле никто не пострадал. Лётчик приземлился на парашюте на лётном поле старого Луцкого гражданского аэропорта, там, где теперь находится гипермаркет "Там-Там". Фонарь кабины упал в центре футбольного поля стадиона "Авангард", где в это время проходила тренировка футбольной команды "Волынь", и чудом никого не задел. Катапультное кресло лётчика весом около 120-ти килограммов упало на цветочную клумбу возле входа в здание военной комендатуры на улице Стрелецкой, где сейчас военторг. Рядом с клумбой стояли лавочки, на которых сидели отдыхавшие на перекуре офицеры.Сам же истребитель, потеряв скорость, вошёл в плоский штопор и, кружась как кленовый лист, плашмя упал в огород частного дома в частном секторе в районе бывшего хлебозавода между современными улицами Ивана Франко и Яровица неподалёку от того места, где теперь находится жилищный комплекс "Яровица". При этом самолёт накрыл собой летний туалет, который стоял в огороде этого дома. Как потом рассказывала хозяйка дома, буквально за минуту до падения самолёта из туалета вышел её муж. Рыхлая земля в огороде смягчила удар и самолёт чудом не взорвался. Только крылья отвалились.Я в то утро вернулся с ночной лётной смены на аэродроме и как раз хотел лечь спать. Было около одиннадцати часов утра. Внезапно я услышал глухой удар, явно не взрыв, а падение чего-то очень тяжёлого, например, самолёта. Я выбежал из дома, сел в свою "Волгу" и поехал в предполагаемый район падения. "Волга" у меня была чёрная, тогда на таких только офицеры КГБ ездили, а я как раз купил недавно. Поэтому меня приняли за КГБшника и пропустили непосредственно к месту падения. Там я увидел описанную мной выше картину".«До приведених вище спогадів також додаємо статтю авторства відомого луцького краєзнавця Валентина Люпи з газети "Луцький Замок" № 27 від 10-го липня 2008 року про цю подію», – повідомили на сторінці.