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У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО

У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
У Луцьку на вулиці Скандинавській горить електропідстанція.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

На місці пожежі працює чотири бригади пожежників та аварійна служба «Волиньобленерго».

Рятувальники не можуть потрапити в приміщення підстанції та ліквідувати пожежу через сильне задимлення.

Нагадаємо, частина Луцька залишилася без світла через аварію на електропідстанції.

У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО


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Теги: пожежа, світло, Луцьк
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