У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО
Сьогодні, 12:53
У Луцьку на вулиці Скандинавській горить електропідстанція.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На місці пожежі працює чотири бригади пожежників та аварійна служба «Волиньобленерго».
Рятувальники не можуть потрапити в приміщення підстанції та ліквідувати пожежу через сильне задимлення.
Нагадаємо, частина Луцька залишилася без світла через аварію на електропідстанції.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На місці пожежі працює чотири бригади пожежників та аварійна служба «Волиньобленерго».
Рятувальники не можуть потрапити в приміщення підстанції та ліквідувати пожежу через сильне задимлення.
Нагадаємо, частина Луцька залишилася без світла через аварію на електропідстанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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