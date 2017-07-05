У Луцьку горить електропідстанція: частина міста – без світла. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



На місці пожежі працює чотири бригади пожежників та аварійна служба «Волиньобленерго».



Рятувальники не можуть потрапити в приміщення підстанції та ліквідувати пожежу через сильне задимлення.



Нагадаємо, частина Луцька залишилася без світла через аварію на електропідстанції.







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