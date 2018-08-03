Лучани просять встановити світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 15:30
У Луцьку просять встановити світлофор на перетині вулиці Маковського - Станіславського з вулицею Львівською.
Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 8 серпня, Бакаленко Сергій Вікторович.
Автор звернення зазначає, на Львівській щільний потік автомобілів, рух у два ряди в кожну сторону, заїзд на автостанцію №2 міжміського транспорту. Проїхати перехрестя іноді важко і ризиковано, перейти пішоходам теж, крім цього, постійно на перехресті відбуваються аварії.
"Виїзд з вулиці Маковського ускладнюють авто, які зупиняються біля точки продажу квасу, адже видимості автомобільного потоку немає", - пише лучанин.
Він додає, що поруч знаходиться університет, до якого йдуть студенти і перетинають вулицю Львівську та вулицю Станіславського в районі цього перехрестя.
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Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 8 серпня, Бакаленко Сергій Вікторович.
Автор звернення зазначає, на Львівській щільний потік автомобілів, рух у два ряди в кожну сторону, заїзд на автостанцію №2 міжміського транспорту. Проїхати перехрестя іноді важко і ризиковано, перейти пішоходам теж, крім цього, постійно на перехресті відбуваються аварії.
"Виїзд з вулиці Маковського ускладнюють авто, які зупиняються біля точки продажу квасу, адже видимості автомобільного потоку немає", - пише лучанин.
Він додає, що поруч знаходиться університет, до якого йдуть студенти і перетинають вулицю Львівську та вулицю Станіславського в районі цього перехрестя.
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