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Лучани просять встановити світлофор на аварійному перехресті

Лучани просять встановити світлофор на аварійному перехресті
У Луцьку просять встановити світлофор на перетині вулиці Маковського - Станіславського з вулицею Львівською.

Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 8 серпня, Бакаленко Сергій Вікторович.

Автор звернення зазначає, на Львівській щільний потік автомобілів, рух у два ряди в кожну сторону, заїзд на автостанцію №2 міжміського транспорту. Проїхати перехрестя іноді важко і ризиковано, перейти пішоходам теж, крім цього, постійно на перехресті відбуваються аварії.

"Виїзд з вулиці Маковського ускладнюють авто, які зупиняються біля точки продажу квасу, адже видимості автомобільного потоку немає", - пише лучанин.

Він додає, що поруч знаходиться університет, до якого йдуть студенти і перетинають вулицю Львівську та вулицю Станіславського в районі цього перехрестя.

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Теги: петиція, лучани, світлофор, Луцькрада
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