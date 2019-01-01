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В Чорне море увійшов американський есмінець

В Чорне море увійшов американський есмінець
У Чорне море увійшов есмінець Porter ВМС США.

Росіяни влаштували за ним стеження, - інформує "Газета ua"

Сторожовий корабель "Сметливий" Чорноморського флоту почав за ним слідкувати.

"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець Porter ВМС США, що увійшов 8 серпня в південну частину акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні ВМФ РФ.

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Теги: Чорен море, США
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