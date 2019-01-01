В Чорне море увійшов американський есмінець





Росіяни влаштували за ним стеження, - інформує "Газета ua"



Сторожовий корабель "Сметливий" Чорноморського флоту почав за ним слідкувати.



"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець Porter ВМС США, що увійшов 8 серпня в південну частину акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні ВМФ РФ.

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