В Чорне море увійшов американський есмінець
Сьогодні, 00:26
У Чорне море увійшов есмінець Porter ВМС США.
Росіяни влаштували за ним стеження, - інформує "Газета ua"
Сторожовий корабель "Сметливий" Чорноморського флоту почав за ним слідкувати.
"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець Porter ВМС США, що увійшов 8 серпня в південну частину акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні ВМФ РФ.
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Росіяни влаштували за ним стеження, - інформує "Газета ua"
Сторожовий корабель "Сметливий" Чорноморського флоту почав за ним слідкувати.
"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець Porter ВМС США, що увійшов 8 серпня в південну частину акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні ВМФ РФ.
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