Чоловіка з Волині, який зґвалтував рідну доньку, арештували
Сьогодні, 14:32
Волинянину, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної доньки, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Нагадаємо, увечері 2 серпня 2019 року нетверезий горе-батько у нежитловому приміщенні вчинив наругу над дитиною.
Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України).
Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Нагадаємо, увечері 2 серпня 2019 року нетверезий горе-батько у нежитловому приміщенні вчинив наругу над дитиною.
Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України).
Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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