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Чоловіка з Волині, який зґвалтував рідну доньку, арештували

Чоловіка з Волині, який зґвалтував рідну доньку, арештували
Волинянину, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної доньки, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Нагадаємо, увечері 2 серпня 2019 року нетверезий горе-батько у нежитловому приміщенні вчинив наругу над дитиною.

Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України).

Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.

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Теги: зґвалтування, Волинь, батько, дочка
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