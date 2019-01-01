Чоловіка з Волині, який зґвалтував рідну доньку, арештували





Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



Нагадаємо, увечері 2 серпня 2019 року нетверезий горе-батько у нежитловому приміщенні вчинив наругу над дитиною.



Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України).



Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної доньки, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.Нагадаємо, увечері 2 серпня 2019 року нетверезий горе-батько у нежитловому приміщенніЙому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 152 КК України).Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.

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