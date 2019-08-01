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Відомо, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради

Відомо, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради
Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.

Таке рішення прийняли на засіданні підготовчої групи з числа новообраних депутатів 9 серпня, - пише Українська правда.

"Рішення прийняте. Урочисте засідання відбудеться 29 серпня", - сказав на засіданні голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Повідомляють, пропозицію про 29 серпня вніс Разумков.

Представник "Європейської солідарності" Артур Герасимов пропонував провести перше засідання 3 вересня, а Сергій Льовочкін від "Опозиційної платформи – За життя" виступав за 20 серпня.

Також озвучували пропозиція про 27 серпня, однак Разумков пояснив, що за законом, депутати мають не менше 20 днів після опублікування результатів виборів на узгодження всіх позицій. Оскільки прізвища новообраних нардепів були опубліковані 7 серпня, то "до дати 27 серпня можуть бути питання, бо це рівно плюс 20 днів". Щоб не виникло жодних колізій, "Слуга народу" пропонувала 29 серпня.

Разумков ставив на голосування усі пропозиції у порядку їх надходження.

Зазначають, дату 29 серпня підтримали більшість присутніх.

Організаційними питаннями підготовки урочистого засідання будуть займатися 2 підгрупи (11 осіб і 6 осіб). Рішення ж будуть приймати на загальних зборах підготовчої групи.

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Теги: Перше засідання Верховної Ради, парламент, Україна
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