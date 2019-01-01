На Волині відкрили новий міст, який поєднує польсько-український кордон. ФОТО





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Так, сьогодні, 9 серпня, т.в.о. голова облдержадміністрації Олександр Киричук взяв участь в урочистому відкритті понтонного мосту, після чого розпочав роботу тимчасовий пункт пропуску "Адамчуки-Збереже" для пішого та велосипедного перетинання кордону, що у Шацькому районі.



Повідомляють, це вже десяті ювілейні дні добросусідства.



"Насправді – це дуже гарна подія. Протягом трьох днів українці та поляки матимуть додаткову можливість краще пізнати культуру, побут, традиції та менталітет один одного. Сам факт наявності такого свята, вкотре підтверджує щиру взаємну зацікавленість українців та поляків в налагодженні щирих добросусідських відносин в галузі економічної та соціальної співпраці. Ми хочемо, аби це було не просто ініціативою, а відбувалося на постійній основі, адже в такі дні жителі обох країн можуть спілкуватися, обмінюватися традиціями та звичаями. Це є зближенням із Європейським союзом. Тож бажаю всім учасникам свята хорошого настрою, цікавих зустрічей та успіхів" - сказав, вітаючи присутніх Олександр Киричук.



Опісля Олександр Олексійович, віце-маршалок Люблінського воєводства Збігнев Войцеховський та учасники урочистого відкриття вирушили через понтонний міст на сторону Республіки Польща, де гостей зустрічали староста Влодавського повіту вуйт Збереже та віце-маршалеки Люблінського воєводства. Зауважують, що відкриття мосту для перетину кордону очікувало населення з обох сторін, і охочих було чимало.



Так, упродовж трьох днів відбуватимуться різноманітні заходи, зокрема такі як заплив на байдарках Бугом, транскордонний забіг Полісся по маршруту Збереже, змагання з риболовлі, екомарафон, художній пленер тощо.



До слова, реалізація заходів в рамках Європейських Днів Добросусідства покликана нівелювати всілякі бар’єри та змінювати спосіб життя людей по обидві сторони східного кордону. Саме тому усе дійство і відбувалося у селі Адамчуки, безпосередньо на кордоні з Європейським Союзом, який в цей день повинен не розділяти, а об’єднувати та бути відкритим і служити інтеграції.



Тому з кожним роком Європейські дні добросусідства стають все більш популярними. Так, у 2017 році зафіксували 42 137 перетинів, у 2016-му понтонний міст перетнули близько 50 тисяч осіб. Це майже вдвічі більше, ніж у 2015 році, коли прикордонний контроль пройшли близько 27 тисяч осіб. У 2018 році на напрямку «Адамчуки - Збереже" у рамках Європейських Днів Добросусідства, в період з 9 по 12 серпня було пропущено більше 41 тисячі громадян в обох напрямках.



Зазначають, окрім українських громадян та громадян сусідньої Польщі, Україну відвідали гості з Великої Британії, Бразилії, Німеччини, Словаччини, Данії, Італії, Франції та Ізраїлю. Офіційна позиція МЗС України полягає у всілякій підтримці Днів Добросусідства, як потужних євроінтеграційних заходів, що відбуваються на постійній основі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області упродовж 3-х днів (з 9-11 серпня) відзначатимуть Європейські Дні Добросусідства.Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації Волині.Так, сьогодні, 9 серпня, т.в.о. голова облдержадміністраціївзяв участь в урочистому відкритті понтонного мосту, після чого розпочав роботу тимчасовий пункт пропуску "Адамчуки-Збереже" для пішого та велосипедного перетинання кордону, що у Шацькому районі.Повідомляють, це вже десяті ювілейні дні добросусідства."Насправді – це дуже гарна подія. Протягом трьох днів українці та поляки матимуть додаткову можливість краще пізнати культуру, побут, традиції та менталітет один одного. Сам факт наявності такого свята, вкотре підтверджує щиру взаємну зацікавленість українців та поляків в налагодженні щирих добросусідських відносин в галузі економічної та соціальної співпраці. Ми хочемо, аби це було не просто ініціативою, а відбувалося на постійній основі, адже в такі дні жителі обох країн можуть спілкуватися, обмінюватися традиціями та звичаями. Це є зближенням із Європейським союзом. Тож бажаю всім учасникам свята хорошого настрою, цікавих зустрічей та успіхів" - сказав, вітаючи присутніх Олександр Киричук.Опісля Олександр Олексійович, віце-маршалок Люблінського воєводствата учасники урочистого відкриття вирушили через понтонний міст на сторону Республіки Польща, де гостей зустрічали староста Влодавського повіту вуйт Збереже та віце-маршалеки Люблінського воєводства. Зауважують, що відкриття мосту для перетину кордону очікувало населення з обох сторін, і охочих було чимало.Так, упродовж трьох днів відбуватимуться різноманітні заходи, зокрема такі як заплив на байдарках Бугом, транскордонний забіг Полісся по маршруту Збереже, змагання з риболовлі, екомарафон, художній пленер тощо.До слова, реалізація заходів в рамках Європейських Днів Добросусідства покликана нівелювати всілякі бар’єри та змінювати спосіб життя людей по обидві сторони східного кордону. Саме тому усе дійство і відбувалося у селі Адамчуки, безпосередньо на кордоні з Європейським Союзом, який в цей день повинен не розділяти, а об’єднувати та бути відкритим і служити інтеграції.Тому з кожним роком Європейські дні добросусідства стають все більш популярними. Так, у 2017 році зафіксували 42 137 перетинів, у 2016-му понтонний міст перетнули близько 50 тисяч осіб. Це майже вдвічі більше, ніж у 2015 році, коли прикордонний контроль пройшли близько 27 тисяч осіб. У 2018 році на напрямку «Адамчуки - Збереже" у рамках Європейських Днів Добросусідства, в період з 9 по 12 серпня було пропущено більше 41 тисячі громадян в обох напрямках.Зазначають, окрім українських громадян та громадян сусідньої Польщі, Україну відвідали гості з Великої Британії, Бразилії, Німеччини, Словаччини, Данії, Італії, Франції та Ізраїлю. Офіційна позиція МЗС України полягає у всілякій підтримці Днів Добросусідства, як потужних євроінтеграційних заходів, що відбуваються на постійній основі.

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