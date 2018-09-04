Припече до +35: синоптик пообіцяла спеку в Україні





Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик



"У східних областях очікує +26 +32 градуси, на Волині, Рівненщині, Львівщині повітря буде свіжішим, +24 +28 градусів", - йдеться у повідомлені.



Грозові дощі пройдуть у вівторок в зоні атмосферного фронту на Заході, ввечері на Півночі України і також на Вінниччині.



За словами синоптика, температурні контрасти будуть значними, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом.



На решті території України – на Півдні, Сході і більшій частині Центру буде сухо та сонячно.



"На Маковія, у середу, спека в Україні ще триватиме. Проте вже у західних областях почнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на Заході передбачається +18+24 градуси. Надалі похолодання поступово ширитиметься всією Україною", - продовжує розповідати синоптик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 серпня в Україні очікують спеку.Температура повітря у більшості областей становитиме +30 +35 градусів.Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко. "У східних областях очікує +26 +32 градуси, на Волині, Рівненщині, Львівщині повітря буде свіжішим, +24 +28 градусів", - йдеться у повідомлені.Грозові дощі пройдуть у вівторок в зоні атмосферного фронту на Заході, ввечері на Півночі України і також на Вінниччині.За словами синоптика, температурні контрасти будуть значними, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом.На решті території України – на Півдні, Сході і більшій частині Центру буде сухо та сонячно."На Маковія, у середу, спека в Україні ще триватиме. Проте вже у західних областях почнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на Заході передбачається +18+24 градуси. Надалі похолодання поступово ширитиметься всією Україною", - продовжує розповідати синоптик.

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