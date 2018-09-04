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Припече до +35: синоптик пообіцяла спеку в Україні

Припече до +35: синоптик пообіцяла спеку в Україні
13 серпня в Україні очікують спеку.Температура повітря у більшості областей становитиме +30 +35 градусів.

Про це на своїй сторінці у facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"У східних областях очікує +26 +32 градуси, на Волині, Рівненщині, Львівщині повітря буде свіжішим, +24 +28 градусів", - йдеться у повідомлені.

Грозові дощі пройдуть у вівторок в зоні атмосферного фронту на Заході, ввечері на Півночі України і також на Вінниччині.

За словами синоптика, температурні контрасти будуть значними, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом.

На решті території України – на Півдні, Сході і більшій частині Центру буде сухо та сонячно.

"На Маковія, у середу, спека в Україні ще триватиме. Проте вже у західних областях почнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на Заході передбачається +18+24 градуси. Надалі похолодання поступово ширитиметься всією Україною", - продовжує розповідати синоптик.


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Теги: спека, синоптики, прогноз, погода, Україна
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