Зеленський доручив змінити голову СБУ у Волинській області

Володимир Зеленський доручив Івану Баканову змінити глав СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.



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Нагадаємо, що Володимир Зеленський своїм указом від 11 червня 2019 року звільнив тодішнього керівника СБУ Волинської області Юрія Фелонюка.



«Будь ласка, змініть глав Служби безпеки України в трьох областях: Рівненській, Волинській і Житомирській», – доручив президент керівнику СБУ Баканову під час робочої поїздки на Житомирщину в понеділок.



Також президент доручив главі Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників райвідділів Нацполіції в Рокитнівському, Дубровицькому, Володимерецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському й Овруцькому районах Житомирської області, в Ратнівському та Любешівському районах Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українидоручивзмінити глав СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.Про це пише Інтерфакс Нагадаємо, що Володимир Зеленський своїм указом від 11 червня 2019 року«Будь ласка, змініть глав Служби безпеки України в трьох областях: Рівненській, Волинській і Житомирській», – доручив президент керівнику СБУ Баканову під час робочої поїздки на Житомирщину в понеділок.Також президент доручив главі Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників райвідділів Нацполіції в Рокитнівському, Дубровицькому, Володимерецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському й Овруцькому районах Житомирської області, в Ратнівському та Любешівському районах Волинської області.

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