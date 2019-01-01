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Зеленський доручив змінити голову СБУ у Волинській області

Зеленський доручив змінити голову СБУ у Волинській області
Президент України Володимир Зеленський доручив Івану Баканову змінити глав СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Про це пише Інтерфакс.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський своїм указом від 11 червня 2019 року звільнив тодішнього керівника СБУ Волинської області Юрія Фелонюка.

«Будь ласка, змініть глав Служби безпеки України в трьох областях: Рівненській, Волинській і Житомирській», – доручив президент керівнику СБУ Баканову під час робочої поїздки на Житомирщину в понеділок.

Також президент доручив главі Нацполіції Сергію Князєву звільнити керівників райвідділів Нацполіції в Рокитнівському, Дубровицькому, Володимерецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському й Овруцькому районах Житомирської області, в Ратнівському та Любешівському районах Волинської області.

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Теги: Зеленський, СБУ
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Коментарі 3
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А нам по барабану, ви усі скоти разом з президентом
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за обортнів з місьвідділу коли візьмуться?тоді коли тих хто їх кришує знімуть,слава Богу Фелонюка зняли смотрящого за волинською областю
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а вони думають,що на пенсію підуть і все їхнє свавілля і хабарі забудуться,до кінця життя ,як казав один колишній опер,будуть ходили оглядаючися
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