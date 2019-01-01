На Волині спіймали жінку, яка продавала неповнолітньому алкоголь





Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович на сторінці у facebook.



"В ході проведення профілактичних заходів в рамках Всеукраїнської акції "Відповідальність починається з мене" поліцейськими ювенальної превенції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області було виявлено факт продажу слабоалкогольного напою неповнолітньому", - йдеться у повідомлені.



Відтак, продавчиню, яка вчинила правопорушення, притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 156 КУпАП.

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