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На Волині спіймали жінку, яка продавала неповнолітньому алкоголь

На Волині спіймали жінку, яка продавала неповнолітньому алкоголь
На Волині поліцейські виявили факт продажу слабоалкогольного напою неповнолітньому.

Про це повідомила начальник сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович на сторінці у facebook.

"В ході проведення профілактичних заходів в рамках Всеукраїнської акції "Відповідальність починається з мене" поліцейськими ювенальної превенції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області було виявлено факт продажу слабоалкогольного напою неповнолітньому", - йдеться у повідомлені.

Відтак, продавчиню, яка вчинила правопорушення, притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 156 КУпАП.

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Теги: алкоголь, продавець
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