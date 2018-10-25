Через негоду на Волині 10 населених пунктів – без світла





Про це UA:Волинь розповіла речниця «Волиньобленерго» Інна Ройко.



Станом на 10-ту ранку внаслідок негоди аварійне припинення електропостачання відбулося у 9-ти населених пунктах Локачинського і Володимир-Волинського районів. Один населений пункт залишився без електрики у Ратнівському районі.



«Бригади обленерго працюють на місці події. Електропостачання відновлять до 17 години», – каже Інна Ройко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через негоду знеструмлені 10 населених пунктів.Про це UA:Волинь розповіла речниця «Волиньобленерго»Станом на 10-ту ранку внаслідок негоди аварійне припинення електропостачання відбулося у 9-ти населених пунктах Локачинського і Володимир-Волинського районів. Один населений пункт залишився без електрики у Ратнівському районі.«Бригади обленерго працюють на місці події. Електропостачання відновлять до 17 години», – каже Інна Ройко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію