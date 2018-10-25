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Через негоду на Волині 10 населених пунктів – без світла

Через негоду на Волині 10 населених пунктів – без світла
На Волині через негоду знеструмлені 10 населених пунктів.

Про це UA:Волинь розповіла речниця «Волиньобленерго» Інна Ройко.

Станом на 10-ту ранку внаслідок негоди аварійне припинення електропостачання відбулося у 9-ти населених пунктах Локачинського і Володимир-Волинського районів. Один населений пункт залишився без електрики у Ратнівському районі.

«Бригади обленерго працюють на місці події. Електропостачання відновлять до 17 години», – каже Інна Ройко.

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Теги: світло, Волинь, негода
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