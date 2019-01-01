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Представники ОБСЄ відвідали курортне місто на Волині

Представники ОБСЄ відвідали курортне місто на Волині
У вівторок, 13 серпня, в Шацькій селищній раді відбулась робоча зустріч секретаря селищної ради Людмили Цевух із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про це йдеться на сайті Шацької ОТГ.

Повідомляють, представники ОБСЄ цікавились питаннями безпеки мешканців громади, співпрацею в цьому напрямку з правоохоронними органами, громадськими формуваннями, соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей, найбільших проблем селища, а також плюсів і мінусів децентралізації.

В ході розмови Людмила Степанівна ознайомила присутніх з соціально-економічним розвитком селища та запевнила, що селищна рада робить все можливе для забезпечення життєдіяльності громади.

Зазначають, на завершення зустрічі секретар подякувала представникам місії ОБСЄ за візит та висловила сподівання, що все таки в громаді проблемних питань буде якомога менше.


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Теги: ОБСЄ, Шацька ОТГ
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