Представники ОБСЄ відвідали курортне місто на Волині
Сьогодні, 13:35
У вівторок, 13 серпня, в Шацькій селищній раді відбулась робоча зустріч секретаря селищної ради Людмили Цевух із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Про це йдеться на сайті Шацької ОТГ.
Повідомляють, представники ОБСЄ цікавились питаннями безпеки мешканців громади, співпрацею в цьому напрямку з правоохоронними органами, громадськими формуваннями, соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей, найбільших проблем селища, а також плюсів і мінусів децентралізації.
В ході розмови Людмила Степанівна ознайомила присутніх з соціально-економічним розвитком селища та запевнила, що селищна рада робить все можливе для забезпечення життєдіяльності громади.
Зазначають, на завершення зустрічі секретар подякувала представникам місії ОБСЄ за візит та висловила сподівання, що все таки в громаді проблемних питань буде якомога менше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Шацької ОТГ.
Повідомляють, представники ОБСЄ цікавились питаннями безпеки мешканців громади, співпрацею в цьому напрямку з правоохоронними органами, громадськими формуваннями, соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей, найбільших проблем селища, а також плюсів і мінусів децентралізації.
В ході розмови Людмила Степанівна ознайомила присутніх з соціально-економічним розвитком селища та запевнила, що селищна рада робить все можливе для забезпечення життєдіяльності громади.
Зазначають, на завершення зустрічі секретар подякувала представникам місії ОБСЄ за візит та висловила сподівання, що все таки в громаді проблемних питань буде якомога менше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Цивільні правоохоронні органи не можуть розслідувати військові злочини, – Ігор Лапін
Сьогодні, 13:49
Розповіли, як на довірливих волинянах наживаються шахраї
Сьогодні, 13:41
Представники ОБСЄ відвідали курортне місто на Волині
Сьогодні, 13:35
Контроль і попередження: як на Волині запустили проект «Поліцейський офіцер громади». ФОТО
Сьогодні, 13:30
Били, катували та закопали живцем: на Волині двоє молодиків познущалися над знайомим
Сьогодні, 13:26