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11-річний волинянин з ДЦП навчився їздити на велосипеді

11-річний волинянин з ДЦП навчився їздити на велосипеді
У Ковелі 11-річний Володя з ДЦП навчився самотужки стояти 20 хв і їздити на велосипеді. Та це стало можливо завдяки лікуванню, яке потрібно продовжувати. Тому багатодітна мати хлопчика просить допомогти назбирати кошти на реабілітацію.

До редакції Волинь нова зателефонувала мама 11-річного Володі Рубіновського. Вона похвалилася успіхами сина: освоїв спеціальний велосипед, самостійно спроможний стояти майже 20 хвилин і пройти може майже через усю кімнату. Для дитини з дуже важкою формою захворювання - вражаючі успіхи.

Повідомляють, багатодітній матері-героїні, яка самотужки дбає про родину, довелося багато пережити: рятувати молодшого, ждати з війни старшого сина, вболівати за всіх, бо який палець не вріж - болить однаково.

Зі слів жінки, 4 роки тому лікарі вважали Володю безнадійним пацієнтом. Він пройшов 8 курсів реабілітації у Міжнародній клініці відновного лікування у Трускавці. Але це дало результат, як і болючі процедури, вправи, спеціальна гімнастика вдома.

"Як я радію, коли Володя катається у дворі! Хоч і синці набиває мій велосипедист, але не здається. Я розумію, що нам не можна зупинятися на півдорозі. У сина є шанс на повноцінне життя", - розповідала Руслана Сергіївна.

Так, черговий курс лікування у клініці професора Козявкіна планували на вересень, але і за попередній мати ще не виплатила кредит.

Жінка звертається до небайдужих людей за допомогою.

Перерахувати гроші на лікування Володі можна на картку:
ПриватБанк - 4149499124392000 (Руслана Сергіївна Рубіновська) або за тел.096 599 7923

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Теги: допомога, ДЦП, волинянин
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