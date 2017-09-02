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На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом

На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом
У ковельському МТМО лікують сечокам'яну хворобу найінноваційнішими методами.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.

Так, у лікарні медики провели черезшкірну літотрипсію (PCNL).

До слова, метод (PCNL) використовують для видалення каменів в нирках розміром більше 1 см. Через мінімальне оперативне втручання та швидку реабілітацію, яка триває 5 днів, і повне збереження функції нирки роблять цей метод передовим у всьому світі.

На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом
На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом
На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом

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Теги: лікарі, медики, нирки
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