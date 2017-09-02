На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом





Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.



Так, у лікарні медики провели черезшкірну літотрипсію (PCNL).



До слова, метод (PCNL) використовують для видалення каменів в нирках розміром більше 1 см. Через мінімальне оперативне втручання та швидку реабілітацію, яка триває 5 днів, і повне збереження функції нирки роблять цей метод передовим у всьому світі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ковельському МТМО лікують сечокам'яну хворобу найінноваційнішими методами.Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.Так, у лікарні медики провели черезшкірну літотрипсію (PCNL).До слова, метод (PCNL) використовують для видалення каменів в нирках розміром більше 1 см. Через мінімальне оперативне втручання та швидку реабілітацію, яка триває 5 днів, і повне збереження функції нирки роблять цей метод передовим у всьому світі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію