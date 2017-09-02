На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом
Сьогодні, 16:35
У ковельському МТМО лікують сечокам'яну хворобу найінноваційнішими методами.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Так, у лікарні медики провели черезшкірну літотрипсію (PCNL).
До слова, метод (PCNL) використовують для видалення каменів в нирках розміром більше 1 см. Через мінімальне оперативне втручання та швидку реабілітацію, яка триває 5 днів, і повне збереження функції нирки роблять цей метод передовим у всьому світі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Так, у лікарні медики провели черезшкірну літотрипсію (PCNL).
До слова, метод (PCNL) використовують для видалення каменів в нирках розміром більше 1 см. Через мінімальне оперативне втручання та швидку реабілітацію, яка триває 5 днів, і повне збереження функції нирки роблять цей метод передовим у всьому світі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селищі на Волині чоловік впав у колодязь з водою
Сьогодні, 17:02
«Динамо» офіційно звільнило Хацкевича з посади головного тренера
Сьогодні, 16:48
На Волині камені з нирок лікарі видаляють за новим методом
Сьогодні, 16:35
Волинянка завоювала Європу українським борщем. ФОТО
Сьогодні, 16:33
На Волині розшукують дідуся, який зник ще у травні
Сьогодні, 16:23