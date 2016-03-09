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На Волинь найбільше товарів везуть з Росії

На Волинь найбільше товарів везуть з Росії
З січня по червень 2019 року Волинська область проводить зовнішньоторговельні операції з 106 країнами світу. Найбільше товарів імпортували з Російської Федерації (13,9% від
загальнообласного імпорту), Білорусі (13,4%), Польщі (12,6%).

Крім цього, на Волинь везуть товари з Німеччини (12,3%), Угорщини (9,6%), Литви (7,2%), Швейцарії (7,0%), – повідомили в Управлінні статистики у Волинській області, пише 12 канал.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 422,9 мільйони доларів або 58,0% загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2018 року на 6,7%.

Відтак, нафта і продукти її перегонки займали 32,2% від обсягу вартості імпорту, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 22,7%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 20,6%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 7,8%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,3%, живі тварини; продукти тваринного походження – 3,3%.

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Теги: Волинь, імпорт, Росія, товари
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