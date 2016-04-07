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Декілька днів у кущах після аварії провів безпомічний іноземець на Рівненщині

Декілька днів у кущах після аварії провів безпомічний іноземець на Рівненщині
На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" 15 серпня патрульні помітили в кюветі авітку Toyota. Як з'ясувалось, у ДТП постраждав іноземець.

Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.

В салоні автомобіля знаходився водій, котрий мав значні ушкодження. Патрульні одразу надали першу домедичну допомогу та викликали швидку.

71-річний іноземець повідомив інспекторам, що заснув під час руху та не впорався з керуванням. В транспортному засобі чоловік знаходився декілька днів, через травму не зразу зміг вийти з авто, а мобільна мережа була відсутня.

Також, охоронцям порядку вдалося встановити дані родичів керманича та повідомити про подію.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка госпіталізували для подальшого огляду до медичного закладу.

Декілька днів у кущах після аварії провів безпомічний іноземець на Рівненщині
Декілька днів у кущах після аварії провів безпомічний іноземець на Рівненщині
Декілька днів у кущах після аварії провів безпомічний іноземець на Рівненщині
Декілька днів у кущах після аварії провів безпомічний іноземець на Рівненщині

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Теги: іноземець, аварія
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