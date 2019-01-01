Мріє побачити море: волонтери закликають привітати сина волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Скоро 9-й день народження зустріне– син захисника України, бійця 51-ї окремої механізованої бригади, котрий загинув 1 серпня 2014-го, коли автомобіль ГАЗ-66 підірвався на міні та перекинувся.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного сувернітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (4.6.2015, посмертно).Його син уже перейшов до четвертого класу. Щиро зізнається, що не всі предмети йому вдаються, але він дуже старається бути гарним учнем. Особливо любить математику та українську мову.Улюбленим його заняттям поза школою є футбол. Також йому подобається кататися на роликах, але це він може робити лише, коли приїздить до Луцька на запрошення волонтерів.Владислав говорить, що хоче стати вчителем.За кордоном хлопчик поки не був, та каже, що хотів би об’їхати весь світ. Найбільшою його мрією є побачити море.Серед улюблених знаменитостей Влада – Дзідзьо, хотів би потрапити до нього на концерт. Наш іменинник обожнює дивитися мультфільми, зокрема «Фіксіки». Хлопчик любить тварин, особливо собак та котиків, доглядає за морськими свинками.Найбільшим життєвим авторитетом для дитини є батько Герой. Хлопчина говорить: «Коли виросту, хочу бути таким, як він – майстром на всі руки». Також, він дуже любить маму. Він розуміє, що ще трохи малий, аби дієво їй допомагати, але перші кроки вже робить – витирає пил, накриває на стіл. Хлопчик також прибирає власні речі та іграшки. Мама каже: «Син допомагає, геть усім: і корову вижене, і сіно для неї заготовить, і на городі лад наведе». Владик дякує за допомогу та підтримку всім волонтерам, а ще своєму дідусеві, дядькові та хресному.Мама хлопчика Наталія, каже, що ніяк не можуть самотужки перекрити дах. А все інше помаленьку справляються, але оскільки дитина росте то існує постійна потреба в одязі та взутті для іменинника, зокрема, потрібні теплі черевики на зиму. Також родина відкрита для спілкування, тож усі бажаючі можуть поздоровити Влада з Днем народження.Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/kotelnichuk.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).КОТЕЛЬЧУК ВЛАДИСЛАВ – 9 років (17.08.2010). Маневицький р-н. Ріст: 140 см. Розмір взуття: 33.Подарунок до ДН: на ваш розсуд.