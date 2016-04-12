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В Україні зріс ВВП

В Україні зріс ВВП
Зростання ВВП України у другому кварталі 2019 року склало 4,6%, що є одним з найбільших показників за останній час.

На думку експертів, Україні потрібно багато років, щоб наздогнати свого західного сусіда – Польщу, економіка якої стабільно демонструє високий ріст вже багато років, пише Канал24, посилаючись на видання Bloomberg.

Економіка України має зростати пришвидшеними темпами, оскільки вона багато втратила у 2014-2015 роках. Тоді український ВВП впав на 16,4%.

Останні три роки країна демонструє стабільний, але не незначний приріст. У 2016 році ріст склав 2,3%, у 2017 – 2,5%, а у 2018 – 3,3%. Цьогоріч Нацбанк прогнозує зростання ВВП на 2,7%.

Утім, квартальні показники кажуть про те, що Україна має всі шанси перевершити прогноз. У першому кварталі ВВП збільшився на 2,5%, а у другому – на 4,6% у порівнянні з цими ж кварталами минулого року. Це найбільший показник квартального зростання економіки з 2016 року.

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Теги: Україна, ВВП, економіка
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