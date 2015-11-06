У Росії звільнили українського політв`язня

Після трьох років ув'язнення додому на Харківщину повернувся український політв'язеньКримська правозахисна група з посиланням на родичів політв'язня звільнення Присича з російської колонії Кабардино-Балкарії відбулося 15 серпня, - пише УНІАН."Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації. Володимир Присич і його рідні дякують українським правозахисникам, представникам української влади, особливо Консульській службі МЗС України,за допомогу в поверненні політв'язня додому після закінчення терміну незаконного покарання. Також Володимир дякує всім небайдужим людям, які писали йому в колонію. Після отримання листів з Верховної Ради України і від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно краще", - йдеться в повідомленні.Харків'янина Володимира Присича в серпні 2016 року російські ЗМІ назвали шпигуном української розвідки в Криму і показали його "зізнавальні показання" в ефірі "Россия 24". При цьому 18 травня 2017 року його засудили до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК РФ).Присича було затримано співробітниками ФСБ РФ 13 серпня 2016 року об 11.30 в Севастополі, куди він приїхав на вантажному автомобілі через Керченську поромну переправу. Під час затримання автомобіль українця ретельно оглянули ФСБ, наркотиків у ньому не було, особисті речі вилучили. Після затримання співробітники ФСБ відвезли українця до Сімферополя. При цьому у Присича вони вилучили ключі від автомобіля. Машина, яка залишилася в Севастополі на стоянці Муссон, не опечатувалася, не охоронялася і перебувала без нагляду 9 годин. І за цей проміжок часу, на думку адвокатів, в автомобілі з'явилися наркотики, до яких Присич не має жодного стосунку.Українець на суді заявив, що "зізнавальні показання" про шпигунство на користь України на відеокамеру його змусили дати під тортурами електричним струмом. У так званій "справі українських диверсантів" правозахисники виявили величезну кількість процесуальних порушень. Вона включає в себе кілька кримінальних справ, при цьому статті, за якими звинувачують затриманих українців, у кожній справі різні. Загалом, за даними правозахисників, у 2016 році було затримано 9 осіб: Євгена Панова, Андрія Захтея, Редвана Сулейманова, Володимира Присича, Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова, Володимира Дудку, Гліба Шаблія, Олексія Стогнія.