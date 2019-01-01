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На Волині здали на металобрухт три апарати «штучна нирка»

На Волині здали на металобрухт три апарати «штучна нирка»
Ковельська центральна районна лікарня списала і здала на металобрухт три апарати для гемодіалізу.

Про це ковельський міський голова Олег Кіндер повідомив депутата міської ради Володимира Косцьов’ята, який цікавився списанням майна з балансу міськрайонного територіального медичного об’єднання, - пише Район.Ковель.

За інформацією очільника Ковеля, у травні 2015 року керівництво Ковельського МТМО списало апарат «штучна нирка» «Formula 2000 plus» (введено в експлуатацію в 2006 році). Після демонтажних робіт обладнання для діалізу було оприбутковано брухт чорних металів у кількості 331 кілограма, який реалізовано ТзОВ «Шольц Утилізатор АГ», згідно акту приймання (без номеру) від 18 травня 2015 року.

У 2018 році медичне об’єднання списало два апарата «Штучна нирка» «Formula 2000» (введено в експлуатацію в 2010 та 2011 роках). Оприбутковано брухт чорних металів у кількості 1050 кг, який продали ТзОВ «Західна лінія», відповідно до акту приймання (без номеру) від 22 червня 2018 року.

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Теги: Ковель, медицина
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