«Срібний» призер проекту «Голос. Діти» записав кавер на відому пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 05:36
Юний співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав свій перший кавер на трек Rag’n’Bone Man «Human».
Відео він опублікував на своїх сторінках у соцмережах - пише Район.in.ua.
14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.
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Відео він опублікував на своїх сторінках у соцмережах - пише Район.in.ua.
14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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