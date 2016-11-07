«Срібний» призер проекту «Голос. Діти» записав кавер на відому пісню. ВІДЕО

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав свій перший кавер на трек Rag’n’Bone Man «Human».



Відео він опублікував на своїх сторінках у соцмережах - пише



14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юний співакзі Старої Вижівки записав свій перший кавер на трек Rag’n’Bone Man «Human».Відео він опублікував на своїх сторінках у соцмережах - пише Район.in.ua 14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.

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