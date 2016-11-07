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«Срібний» призер проекту «Голос. Діти» записав кавер на відому пісню. ВІДЕО

«Срібний» призер проекту «Голос. Діти» записав кавер на відому пісню. ВІДЕО
Юний співак Ярослав Карпук зі Старої Вижівки записав свій перший кавер на трек Rag’n’Bone Man «Human».

Відео він опублікував на своїх сторінках у соцмережах - пише Район.in.ua.

14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.



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Теги: Ярослав Карпук, кліп, пісня, кавер, Голос країни
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