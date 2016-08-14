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Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО

Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
19-го серпня у храмах Володимира-Волинського відбулось освячення кошиків з плодами нового урожаю з нагоди православного свята Преображення Господнього, яке у народі ще називають Яблучним Спасом.

Зокрема, журналісти БУГу відвідали богослужіння у храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, а також в Успенському кафедральному соборі.

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Люди освячували мед, яблука, груші, виноград, польові квіти та лікарські рослини, часник, сіль та інше.

Пропонуємо і вам подивитись як у Володимирі святкують Яблучний Спас.

Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО
Як у Володимирі святкують Яблучний Спас. ФОТО

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Теги: свято, Володимир, Спас
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