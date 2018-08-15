Просять допомогти коштами, щоб перевезти тіло загиблого в Польщі волинянина до України

Королюка Василя, який втопився у Польщі.



Про це пише Вікторія Рєзнічук, передає



Нагадаємо, інцидент трапився 19 серпня.



Щоб доставити тіло покійного для поховання на Україну, потрібна значна сума грошей, яких родина не має. То ж просять усіх небайдужих людей допомоги.



«Односельці, люди з сусідніх сіл, однокласники, вчителі, друзі, знайомі і просто чуйні люди, допоможіть, будь ласка. Допомога потрібна ТЕРМІНОВО!! Гроші по можливості передавайте Горун Інні, Шелусі Вадиму (Холопичі), Шелусі Олені.



Сподіваємось на милосердя та взаєморозуміння. Завчасно усім щиро дякуємо», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мовчанів Локачинського району розпочали збір коштів на перевезення тіла до України волинянина, який втопився у Польщі.Про це пише, передає Район.Локачі Нагадаємо,Щоб доставити тіло покійного для поховання на Україну, потрібна значна сума грошей, яких родина не має. То ж просять усіх небайдужих людей допомоги.«Односельці, люди з сусідніх сіл, однокласники, вчителі, друзі, знайомі і просто чуйні люди, допоможіть, будь ласка. Допомога потрібна ТЕРМІНОВО!! Гроші по можливості передавайте Горун Інні, Шелусі Вадиму (Холопичі), Шелусі Олені.Сподіваємось на милосердя та взаєморозуміння. Завчасно усім щиро дякуємо», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію