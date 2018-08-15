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Просять допомогти коштами, щоб перевезти тіло загиблого в Польщі волинянина до України

Просять допомогти коштами, щоб перевезти тіло загиблого в Польщі волинянина до України
У селі Мовчанів Локачинського району розпочали збір коштів на перевезення тіла до України волинянина Королюка Василя, який втопився у Польщі.

Про це пише Вікторія Рєзнічук, передає Район.Локачі.

Нагадаємо, інцидент трапився 19 серпня.

Щоб доставити тіло покійного для поховання на Україну, потрібна значна сума грошей, яких родина не має. То ж просять усіх небайдужих людей допомоги.

«Односельці, люди з сусідніх сіл, однокласники, вчителі, друзі, знайомі і просто чуйні люди, допоможіть, будь ласка. Допомога потрібна ТЕРМІНОВО!! Гроші по можливості передавайте Горун Інні, Шелусі Вадиму (Холопичі), Шелусі Олені.

Сподіваємось на милосердя та взаєморозуміння. Завчасно усім щиро дякуємо», – йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, тіло, волинянин, збір коштів, Василь Королюк
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