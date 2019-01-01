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У Луцьку помер ветеран АТО

У Луцьку помер ветеран АТО
У Луцьку помер атовець Андрій Федорчук.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Андрій Касьян.

«І знову втрата. Федорчук Андрій – учасник бойових дій, ветеран, інвалід 2 групи, хороший, порядний, відповідальний як людина, як військовослужбовець, з яким було приємно служити пліч опліч.

Дуже прикро, що такі люди залишають це життя. Скорбимо, поважаємо, цінуємо», – йдеться в дописі.

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Теги: атовець, смерть, Волинь, Луцьк, АТО
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