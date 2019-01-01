Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні





Про це повідомляє



Так, 23 серпня (п'ятниця) - прийом громадян буде здійснюватися з 8:00 до 14:00



24 серпня (субота) - вихідний



26 серпня (понеділок) - вихідний



Інші дні, як пише адміністрація ЦНАПу, він працюватиме у звичному режимі.



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