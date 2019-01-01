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Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні

Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні
На святкові і передсвяткові серпневі дні Ковельський ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.

Про це повідомляє ПроКовель.

Так, 23 серпня (п'ятниця) - прийом громадян буде здійснюватися з 8:00 до 14:00

24 серпня (субота) - вихідний

26 серпня (понеділок) - вихідний

Інші дні, як пише адміністрація ЦНАПу, він працюватиме у звичному режимі.

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Теги: Ковель, ЦНАП, графік роботи, зміни
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