Ковельський ЦНАП не працюватиме два дні
Сьогодні, 15:42
На святкові і передсвяткові серпневі дні Ковельський ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.
Про це повідомляє ПроКовель.
Так, 23 серпня (п'ятниця) - прийом громадян буде здійснюватися з 8:00 до 14:00
24 серпня (субота) - вихідний
26 серпня (понеділок) - вихідний
Інші дні, як пише адміністрація ЦНАПу, він працюватиме у звичному режимі.
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Про це повідомляє ПроКовель.
Так, 23 серпня (п'ятниця) - прийом громадян буде здійснюватися з 8:00 до 14:00
24 серпня (субота) - вихідний
26 серпня (понеділок) - вихідний
Інші дні, як пише адміністрація ЦНАПу, він працюватиме у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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