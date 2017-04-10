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У Ковелі на День Незалежності відбудеться історично-пізнавальний квест

У Ковелі на День Незалежності відбудеться історично-пізнавальний квест
З нагоди Дня Незалежності України та 30-річчя Ковельського історичного музею відбудеться патріотичний пізнавально-розважальний квест «Моє місто – частинка України».

Захід відбудеться 23 серпня у Ковелі біля пам'ятника Лесі Українки.

Тож, усіх ковельчан запрошують перевірити свої знання щодо минулого і сьогодення міста та весело провести час.

Свято проводять за сприяння благодійного фонду Стапана Івахіва "Патріоти Волині", відділу культури виконкому Ковельської міськради, Ковельського міського центру соціальних служб дя сім'ї, дітей та молоді.

Для участі у квесті необхідно попередньо зареєструватись: [email protected]
У Ковелі на День Незалежності відбудеться історично-пізнавальний квест

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Теги: квест, Ковель
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