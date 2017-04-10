У Ковелі на День Незалежності відбудеться історично-пізнавальний квест





Захід відбудеться 23 серпня у Ковелі біля пам'ятника Лесі Українки.



Тож, усіх ковельчан запрошують перевірити свої знання щодо минулого і сьогодення міста та весело провести час.



Свято проводять за сприяння благодійного фонду Стапана Івахіва "Патріоти Волині", відділу культури виконкому Ковельської міськради, Ковельського міського центру соціальних служб дя сім'ї, дітей та молоді.



Для участі у квесті необхідно попередньо зареєструватись:



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