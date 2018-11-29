вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Землю під банком у Луцьку продали за мільйон гривень

Землю під банком у Луцьку продали за мільйон гривень
У Луцьку продали земельну ділянку на Шопена, 22-а.

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

ТзОВ «Бравас В» придбало земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. Загальна площа землі – 0,1740 га.

Фірма викупила земельну ділянку за 1 119 580 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, земля, купівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Замовне вбивство матері і доньки під Києвом виявилося спецоперацією CБУ
Сьогодні, 11:42
Заправки змінили ціни: скільки коштує бензин і дизпальне в Україні
Сьогодні, 11:40
Землю під банком у Луцьку продали за мільйон гривень
Сьогодні, 11:25
На Волині кози «окупували» елітну автівку. ФОТО
Сьогодні, 11:18
«Дорожні» гроші віддали «Луцьктеплу»
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
Луцьким підприємствам хочуть дати пільги на сплату земельного податку Луцьким підприємствам хочуть дати пільги на сплату земельного податку
22 квітень, 10:46
Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
27 березень, 11:55
Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок Сусіди заблокували лучанину вхід у власний будинок
19 лютий, 09:25
У Луцьку на «роздерибаненій» землі зведуть багатоповерхівки У Луцьку на «роздерибаненій» землі зведуть багатоповерхівки
29 листопад, 2018, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Перспектива жінки»: як волинські підприємниці прокачувалися у бізнесі
Сьогодні, 12:10
 0
«Не може бути здорове тіло без здорової душі», – Валіхновський про своє поєднання церковної служби і хірургії
Сьогодні, 12:01
 0
Замовне вбивство матері і доньки під Києвом виявилося спецоперацією CБУ
Сьогодні, 11:42
 0
Заправки змінили ціни: скільки коштує бензин і дизпальне в Україні
Сьогодні, 11:40
 0
Землю під банком у Луцьку продали за мільйон гривень
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿