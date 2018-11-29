Землю під банком у Луцьку продали за мільйон гривень





Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.



ТзОВ «Бравас В» придбало земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. Загальна площа землі – 0,1740 га.



Фірма викупила земельну ділянку за 1 119 580 гривень.

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