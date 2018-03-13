Мешканцям луцьких ОСББ доведеться оплачувати половину вартості встановлення лічильників

У Луцьку ОСББ встановлюватимуть засоби комерційного обліку на умовах співфінансування з бюджету міста.Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.Депутатвідзначив, що КП «Луцькводоканал» розробляло проект рішення разом із Радою голів ОСББ, адже відповідно до законодавства у будинках повинні бути засоби обліку холодної та гарячої води. Розпочинають втілення норм закону, тобто встановлення загальнобудинкових лічильників, із ОСББ.Облаштування одного лічильника вартує від 20 до 70 тисяч гривень, відзначив депутат.«Тому ми вирішували, як вийти з цього питання. Дійшли висновку, що треба розробити програму. Зупинилися на форматі співфінансування 50 на 50», - повідомив обранець громади. До слова, раніше йшлося про умови співфінансування 70 на 30, де 30% вартості мали оплачувати лучани.У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення.