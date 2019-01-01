Волинянин вкрав у пенсіонерки телефон

У райцентрі Іваничі у 78-річної жінки вкрали мобільний телефон «Самсунг».Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 52-річний місцевий мешканець. Телефон вилучили та повернули власниці - пише ГУНП у Волинській області.За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.