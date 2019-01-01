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Волинянин вкрав у пенсіонерки телефон

Волинянин вкрав у пенсіонерки телефон
У райцентрі Іваничі у 78-річної жінки вкрали мобільний телефон «Самсунг».

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 52-річний місцевий мешканець. Телефон вилучили та повернули власниці - пише ГУНП у Волинській області.

За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.




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Теги: телефон, крадіжка
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