Волинянин вкрав у пенсіонерки телефон
Сьогодні, 20:33
У райцентрі Іваничі у 78-річної жінки вкрали мобільний телефон «Самсунг».
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 52-річний місцевий мешканець. Телефон вилучили та повернули власниці - пише ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 52-річний місцевий мешканець. Телефон вилучили та повернули власниці - пише ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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