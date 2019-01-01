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Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень

Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили у вантажі волинянина приховану контрабанду.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазначають, що вантаж паперу прямував до України.

Всього прикордонники виявили 20 прихованих пакунків з жіночими кофтами серед паперу.

Контрабандний одяг, який намагався ввезти з Польщі житель Волині, представники митниці вилучили та оцінили майже у 240 тисяч гривень.

Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень

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Теги: контрабанда, Волинь, Ягодин
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Коментарі 1
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Так постійно робилося ! Потім одягали вишиванку, йшли у церкву чи на батьківські збори у школу - шо тут дивуватися . Батькам казали, шо вони працею статки нажили. Бандюки і злодюги ви !
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