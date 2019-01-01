Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень
Сьогодні, 16:50
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили у вантажі волинянина приховану контрабанду.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Зазначають, що вантаж паперу прямував до України.
Всього прикордонники виявили 20 прихованих пакунків з жіночими кофтами серед паперу.
Контрабандний одяг, який намагався ввезти з Польщі житель Волині, представники митниці вилучили та оцінили майже у 240 тисяч гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Зазначають, що вантаж паперу прямував до України.
Всього прикордонники виявили 20 прихованих пакунків з жіночими кофтами серед паперу.
Контрабандний одяг, який намагався ввезти з Польщі житель Волині, представники митниці вилучили та оцінили майже у 240 тисяч гривень.
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Коментарі 1
Так постійно робилося ! Потім одягали вишиванку, йшли у церкву чи на батьківські збори у школу - шо тут дивуватися . Батькам казали, шо вони працею статки нажили. Бандюки і злодюги ви !
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