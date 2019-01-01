Через «Ягодин» волинянин намагався провезти контрабандний одяг на 240 тисяч гривень





Про це повідомили у пресслужбі



Зазначають, що вантаж паперу прямував до України.



Всього прикордонники виявили 20 прихованих пакунків з жіночими кофтами серед паперу.



Контрабандний одяг, який намагався ввезти з Польщі житель Волині, представники митниці вилучили та оцінили майже у 240 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили у вантажі волинянина приховану контрабанду.Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ Зазначають, що вантаж паперу прямував до України.Всього прикордонники виявили 20 прихованих пакунків з жіночими кофтами серед паперу.Контрабандний одяг, який намагався ввезти з Польщі житель Волині, представники митниці вилучили та оцінили майже у 240 тисяч гривень.

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