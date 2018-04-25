вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старий ринок пропонують перенести на Набережну

Старий ринок пропонують перенести на Набережну
Підприємців зі Старого ринку пропонують переселити на ділянку, площею 10 гектарів, що навпроти готелю «Світязь» на вулиці Набережній.

Про це йшлося сьогодні, 22 серпня, під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські Новини.

Про можливість перенесення Старого ринку на Набережну розповів в. о. директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага.

Він зазначив, що ділянка навпроти готелю «Світязь» буде вигідною підприємцям, а рекреаційний проект щодо вказаної території був відмінений прокуратурою.

«Нам, аби без шуму прибрати підприємців із Старого ринку, треба запропонувати їм оптимальне місце, куди можна буде нормально доїхати», – сказав Михайло Ломага.

Натомість члени комісії наголосили, що на згаданій ділянці, де є зелена зона, найкраще було б облаштувати відпочинкову зону для прогулянок.

«Нам потрібно дати меседж мешканцям міста. Так, на території Центрального ринку можна облаштувати продовольчий ринок на кшталт Бессарабського ринку в Києві, а все інше потрібно перенести», – зазначив депутат Павло Данильчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старий ринок, перенести, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина під час застілля вкрали ноутбук
Сьогодні, 13:26
У Луцьку муніципали викрили жінку, яка торгувала сурогатом. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Старий ринок пропонують перенести на Набережну
Сьогодні, 13:00
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих правоохоронців. ФОТО
Сьогодні, 12:58
Раптово помер молодий волинський священник
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Частину землі Старого ринку повертають у комунальну власність Частину землі Старого ринку повертають у комунальну власність
25 квітень, 2018, 11:44
Стало відомо, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого Стало відомо, коли завершать ремонт перехрестя вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого
12 серпень, 15:24
У Луцьку просять демонтувати ворота з території двору ЦУМу У Луцьку просять демонтувати ворота з території двору ЦУМу
09 серпень, 16:30
Лучани просять встановити світлофор на аварійному перехресті Лучани просять встановити світлофор на аварійному перехресті
08 серпень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На кордоні з Білоруссю чоловік пропонував хабар правоохоронцю
Сьогодні, 14:10
 0
Без 45-хвилинних уроків і важких ранців, або Як це бути учнем новітньої дистанційної школи «Оптіма»*
Сьогодні, 14:01
 0
Автомобіль газової служби летів у повітрі: розповіли деталі подвійної аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:58
 0
У Луцьку – подвійна аварія за участю авто служби газу, маршрутки та легковика. ФОТО
Сьогодні, 13:45
 0
Волинянка створює дивовижні прикраси з бісеру. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿