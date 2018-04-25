Старий ринок пропонують перенести на Набережну





Про це йшлося сьогодні, 22 серпня, під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть



Про можливість перенесення Старого ринку на Набережну розповів в. о. директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага.



Він зазначив, що ділянка навпроти готелю «Світязь» буде вигідною підприємцям, а рекреаційний проект щодо вказаної території був відмінений прокуратурою.



«Нам, аби без шуму прибрати підприємців із Старого ринку, треба запропонувати їм оптимальне місце, куди можна буде нормально доїхати», – сказав Михайло Ломага.



Натомість члени комісії наголосили, що на згаданій ділянці, де є зелена зона, найкраще було б облаштувати відпочинкову зону для прогулянок.



«Нам потрібно дати меседж мешканцям міста. Так, на території Центрального ринку можна облаштувати продовольчий ринок на кшталт Бессарабського ринку в Києві, а все інше потрібно перенести», – зазначив депутат Павло Данильчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємців зі Старого ринку пропонують переселити на ділянку, площею 10 гектарів, що навпроти готелю «Світязь» на вулиці Набережній.Про це йшлося сьогодні, 22 серпня, під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські Новини. Про можливість перенесення Старого ринку на Набережну розповів в. о. директора КП «Луцькі ринки»Він зазначив, що ділянка навпроти готелю «Світязь» буде вигідною підприємцям, а рекреаційний проект щодо вказаної території був відмінений прокуратурою.«Нам, аби без шуму прибрати підприємців із Старого ринку, треба запропонувати їм оптимальне місце, куди можна буде нормально доїхати», – сказав Михайло Ломага.Натомість члени комісії наголосили, що на згаданій ділянці, де є зелена зона, найкраще було б облаштувати відпочинкову зону для прогулянок.«Нам потрібно дати меседж мешканцям міста. Так, на території Центрального ринку можна облаштувати продовольчий ринок на кшталт Бессарабського ринку в Києві, а все інше потрібно перенести», – зазначив депутат

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