Новий опалювальний сезон: на Волині підготовка триває згідно з графіком





Про це повідомила



Під час чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в обласній державній адміністрації обговорили питання підготовки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регіону до опалювального сезону, роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та очистки трас в охоронній зоні ліній електропередач.



Зазначають, що засідання комісії відбулося під керівництвом тимчасово виконуючого обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександра Киричука сьогодні, 22 серпня.



Так, за інформацією департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації поточні та капітальні ремонтні роботи на об'єктах теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства проводяться відповідно до затверджених графіків. Всі види робіт, які забезпечують безперебійне постачання послуг, прогнозовано мають завершитись до 1 жовтня 2019 року.



Значні об’єми робіт проводяться по підготовці вулично-дорожнього господарства міст і населених пунктів, заготівлі посипкових матеріалів до осінньо-зимового періоду. Завершується ремонт спеціалізованої техніки.



Зауважують, підготовку закладів освіти області планують завершити в цілому до 1 вересня, до початку навчального року.



Директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Андрій Пиріг проінформував про стан підготовки станом на 15 серпня.



Житлове господарство. Житловий фонд області, в цілому, підготовлено на 63,5 %.



Теплове господарство. Підготовлено – 624 котельні, за планом – 865, що становить 72,1 %. Підготовлено теплових мереж у двотрубному вимірі – 214 км, за планом – 293 км, що становить 73 %.



Водопровідно-каналізаційне господарство. Водопровідно-каналізаційне господарство області підготовлено в цілому на 74 %.



Підготовка об’єктів комунального дорожньо-мостового господарства. Підготовлено комунальної спеціалізованої та прибиральної техніки 45 одиниць із 57 запланованих (78,9 %); заготовлено посипкового матеріалу та реагентів 8,5 тисяч тонн із 12 тисяч тонн запланованих (77,8 %); проведено капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг площею 680 тисяч квадратних метрів із запланованих 950 тисяч квадратних метрів (71,6 %). Проблемним питанням залишається підготовка спецтехніки у сільських населених пунктах.



Створення запасу палива. В цілому в області заготовлено твердого палива (вугілля, торфобрикету, дров, палет, тирси, щепи) 73,3 % від запланованих об’ємів.



Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення:



Школи готові на 76,3 %, дитячі садочки – на 79,3 %, лікарні – на 77,8 %.



Обладнання багатоквартирних житлових будинків та бюджетних установ приладами обліку теплової енергії.



Станом на 15 серпня 2019 року по області частка оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії від загальної кількості будинків, які підлягають оснащенню, складає 64 %. Частка оснащення бюджетних установ – 88,6 %.



Стан очистки трас в охоронній зоні ліній електропередач.



За 6 місяців 2019 року ПрАТ «Волиньобленерго» спільно з органами місцевого самоврядування виконали роботи з розчищення охоронної зони ліній електропередач загальною протяжністю більше 800 кілометрів.



Заслухавши та обговоривши інформацію, з метою належної підготовки до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року комісія прийняла ряд рішень. А саме:



- до 1 жовтня 2019 року завершити всі підготовчі заходи щодо готовності об’єктів соціальної інфраструктури, теплового господарства, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період;



- розробити заходи щодо скорочення та ліквідації заборгованості за енергоносії усіх категорій споживачів, посилити контроль за отриманням номінацій на постачання природного газу та заключення договорів на постачання електроенергії;



- здійснити виїзні заходи щодо перевірки стану готовності теплового господарства області до опалювального сезону 2019/2020 року;



- продовжити роботи з розчищення охоронної зони ліній електропередач;



- ужити дієвих заходів щодо вчасного проведення робіт спеціалізованими організаціями та надання в АТ «Волиньгаз» актів про перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків;



- зобов’язати власників, балансоутримувачів житлових будинків провести заходи щодо ремонту димових та вентиляційних каналів, оголовків, заміни оголовків з силікатної цегли, герметизації інженерних вводів, фарбування газопроводів, розміщених на фасадах будинків;



- зобов’язати балансоутримувачів укласти угоди на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та оформити акти балансової належності і експлуатаційної відповідальності сторін згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем;



- забезпечити проведення заходів по пропаганді правил безпечного користування газом у побуті;



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