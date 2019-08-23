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На Волині зловили «чорних лісорубів». ФОТО

На Волині зловили «чорних лісорубів». ФОТО
Волинські лісівники затримали двох жителів села Чорниж Маневицького району за незаконну вирубку лісу.

Групами оперативного реагування державних підприємств «Колківське ЛГ» та «Цуманське ЛГ» затримали двох осіб при спробі перевезення лісопродукції без документів - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Встановили, що деревину незаконно зрізали у Партизанському лісництві ДП «Цуманське ЛГ», територія якого входить до Ківерцівського НПП «Цуманська пуща».

Матеріали справи передали в поліцію для з’ясування обставин та визначення ступеня вини і міри покарання кожного із учасників інциденту.

На Волині зловили «чорних лісорубів». ФОТО
На Волині зловили «чорних лісорубів». ФОТО

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Теги: крадіжка деревини, волинські лісівники
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